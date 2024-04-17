Ankara

"Yapay Zeka Çağına Doğru" başlıklı dosyasının sekizinci haberinde, yapay zekadan yangınla mücadelede nasıl yararlanıldığı konusu ele alındı.

Dünyada yapay zeka sistemlerinin özellikle orman yangınlarında kullanıldığını belirten Asuman Erkul, ağaçlara ısı artışı, nem oranı ve dumana duyarlı sensörlerin yerleştirilmesiyle yangının çıkış noktasının anında belirlendiğini ve ekiplere iletildiğini söyledi.

Erkul, nem oranı, sıcaklık, kaçak girişlerin yapay zekayla belirlenebildiğini ve birçok verinin elde edilmesiyle yangına daha çıkmadan müdahale imkanı bulunduğunu ifade etti.

ABD'de geliştirilen yeni bir sistemle yangın sırasında duman yoğunluğu ve bina durumunun analiz edilebildiğini anlatan Erkul, analiz sonucunda itfaiye erleri için güzergah çıkarıldığını aktardı.

Yeni sprinkler sistemi

Binalardaki mevcut söndürme sistemlerinde yangın algılandığı zaman bütün tesise su verildiğini belirten Erkul, bu müdahalenin yangının olmadığı noktalarda zarara yol açtığına ve temizliğinin zorluğuna dikkati çekti.

Erkul, şunları söyledi:

"Yurt dışında kullanılan yeni sistemler sadece yangının olduğu, ateşin ilk çıktığı noktaya odaklanıyor ve sadece oraya yağmurlama yapıyor. İtfaiye erleri için merkezle direkt iletişime geçebilecekleri, yapay zeka ile analiz yapan sensörlerin bulunduğu kıyafetler üretildi. Enkaza ve orman yangınlarının çıktığı alanlara girecek robot söndürücüler yapıldı. Bunları küçük birer akülü araba gibi düşünün, paletleri olan araçlar. Direkt suya bağlılar ve itfaiye yerinin giremediği yerlere girebiliyorlar. Dolayısıyla yangına direkt ateşin çıktığı noktadan müdahale etme şansımız oluyor.

Bu araçlardan mutlaka temin etmemiz lazım. Mesela ağaç üstü yangınlarını helikopterle döktüğünüz suyla söndürebiliyorsunuz fakat kuru otlardan kaynaklı yangına, suyun aşağıya ininceye kadar buharlaşması nedeniyle müdahale edemiyorsunuz. Ama bu araçları oraya gönderdiğiniz zaman direkt zeminden müdahale edebiliyorsunuz."

Hurdacılar Sitesi'ndeki yangın

Ankara'daki Hurdacılar Sitesi'nde çıkan yangına ilişkin de değerlendirmede bulunan Erkul, bu tip tesislerin özel önlemler gerektirdiğini ve lisanslamaya tabi olmaları gerektiğini kaydetti.

Bu tip tesislerde yangın duvarları bulunması gerektiğini aktaran Erkul, açık alanda fazla miktarda yanıcı maddenin depolanmasının sorunlara yol açabildiğini ifade etti.

Yangına müdahalede yapay zeka kullanımının yaygınlaşması gerektiğini vurgulayan Erkul, itfaiye araçlarının da son teknolojiyle donatılması gerektiğini belirtti.

Küçük bir belediyenin aracıyla Ankara Büyükşehir Belediyesinin, İstanbul Büyükşehir Belediyesinin araçları arasında dağlar kadar fark bulunduğunu dile getiren Erkul, "Bunun bir standart hale getirilebilmesi için ben her zaman İçişleri Bakanlığında ayrı bir itfaiye biriminin kurulması gerektiğini ve bütün itfaiyelerin buraya bağlanması gerektiğini düşünüyorum ki hem eğitimleri hem de araç ekipmanları standart olabilsin." dedi.