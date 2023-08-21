YALOVA (AA) - İstanbul'dan Bursa istikametine seyir halindeki Osman Bakırlı yönetimindeki hurda yüklü 17 ACB 648 plakalı tır, İstanbul-İzmir otoyolu üzerindeki Altınova Oksijen Tesislerine girdiği sırada yoldan çıkarak devrildi.
Hurdaların etrafa dağıldığı kazada tır içerisinde sıkışan sürücü, tesiste bulunan vatandaşların çabasıyla bulunduğu yerden çıkarıldı.
Yaralanan sürücü, 112 Acil Sağlık ekiplerince Yalova Eğitim ve Araştırma Hastanesi'ne kaldırıldı. Yaralının sağlık durumunun iyi olduğu öğrenildi.