“Türkiye ve Güney Sudan, ortak çıkarları temelinde ve kazan kazan esasında hızlı kalkınma stratejileriyle ilişkilerini her geçen gün daha da güçlendiren iki dost ülkedir.

Ekselanslarının ve değerli heyetinin ülkemize yapmış oldukları bu kıymetli çalışma ziyaretleri her iki dost ülkenin var olan iyi ilişkilerine çok kıymetli katkılar sağlayacaktır.

Zatıâlilerine ve değerli heyetine nazik ziyaretleri için teşekkür ediyorum. Bana ilettiğiniz taleplerinizle ilgilenip sayın büyükelçinize bilgi vereceğim.”

Güney Sudan Cumhuriyeti Bilgi, İletişim Teknolojileri ve Posta Hizmetleri Bakanı Sayın Michael Makuei Lueth ise yaptığı konuşmada;

“ Kabulünüz için çok teşekkür ediyorum, Türkiye’nin gücü, Türk halkının samimiyeti ve Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’ın liderliği etkili ve takdire şayan. Güney Sudan, dünyanın en genç ülkesiyle bu genç ülkeyi dostumuz Türkiye’nin katkıları sağlıklı bir şekilde büyüteceğiz. Türkiye Cumhurbaşkanı Sayın Erdoğan’a ve Türk halkına minnettarız. Sayın Yaşar Güler Bakanı Güney Sudan’da misafir etmek istiyoruz.” dedi

Görüşme: Başdanışman Yalçın Topçu tarafından Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın adını taşıyan kravat ve kalem hediyesi ve hatıra resmi çektirilerek sona erdi.