Mehmet Süreyya ER

TÜRKPA GENEL SEKRETERİ

Sayın Genel Sekreterim;

Kafkas İslam Ordusu Komutanı Nuri Paşa’nın Şehadetinin 75. seneyi devriyesinde TÜRKPA olarak düzenlemiş olduğunuz bu anlamlı programa, ani bir sağlık sorunu nedeniyle katılamamanın derin üzüntüsünü yaşıyorum.

Şehidimiz Nuri Killigil Paşamız; Şehid-i Ala ve Gazi-i Namdar Enver Paşa’nın kardeşi, Kut'ül Amare Zaferi Fatihi Halil (Kut) Paşa’mızın da yeğeni, vatan ve millet mücadelesindeki başarıları ile tarihimize adını altın harflerle yazdırmış bir kahraman olup, Türk Savunma Sanayimizin de kurucusudur.

Can Azerbaycan’ın istiklal ve istikbali için Türkiye, Türkiye’nin istiklal ve istikbali için de Can Azerbaycan her zaman kardeşlik temelinde birbirlerinin elinden tutmuş, bugün de her alanda devam etmekte olup dünya durdukça da devam edecektir.

Ezelden-Ebede hür yaşamaya, hürriyet için can vermeye hazır, ülkede sulh, bölgede sulh, dünyada sulh isteyen, samimiyeti, kahramanlığı ve merhameti ile bilinen bir milletiz biz.

Birlikteliğimiz; “Türk Yüzyılı”nın da kapısını açarak bölgemizin, dünyanın ve tüm insanlığın barış, esenlik ve refah ile yeniden buluşmasına vesile olacaktır inşallah.

Bu vesile TÜRKPA Genel Sekreteri olarak yaptığınız kıymetli çalışmalarınız için tebrik ve teşekkürlerimi, saygıdeğer katılımcılarımıza saygılarımı arz ediyor, Şehid Nuri Killigil Paşamızı ve tüm şehidlerimizi saygı rahmet ve şükranla anıyorum.

Saygılarımla

Yalçın Topçu