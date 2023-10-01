Haber: M. Kemal Sallı



"Türkiye Cumhuriyeti Devleti, milletimizin sağladığı siyasi istikrar ile bölgesinde ve dünyada her alanda yükselen, oyunları bozan ve oyun kuran bir güç olarak Büyük Atatürk'ün ülkemizi muasır medeniyet seviyesinin üzerine çıkartma hedefi doğrultusunda kararlı adımlarla yoluna devam etmektedir.

Ve pek tabii olarak da bu yükselişimiz,kadim tarihi muarızlarımız olan bazı küresel güç merkezlerini rahatsız etmektedir.

Türkiye,devleti ve milleti ile terörün her türünü,piyonları ve sahipleri ile birlikte ülkemizin,bölgemizin ve dünyanın huzuru ve esenliği için yok etmeye kararlıdır.

Her kes şunu iyi bilmeli ki!..

Washington,Berlin,Londra,

Paris,Moskova,Pekin ne kadar güvenli ise Ankara’da bir o kadar güvenlidir.

Emniyet Genel Müdürlüğümüze yapılan,

kahraman güvenlik güçlerimiz tarafından akamete uğratılan bombalı terör saldırısını,

yapanları ve yaptıranları lanetliyorum.

Bu hain eylemin failleri olan iki teröristten biri kendisini patlatmak zorunda kalarak itlaf olmuş, diğeri ise kahraman polislerimiz tarafından itlaf edilmiştir.

Hain terör saldırısını amacına ulaşamadan bertaraf eden kahraman Polis Memurlarımızı yürekten kutluyor,yaralı iki kahramanımıza acil şifalar diliyor,İçişleri Bakanımız Sayın Ali Yerlikaya’nın şahsında başkanlığımızın bütün çalışanlarına geçmiş olsun dileklerimi sunuyorum.

Allah (CC) vatanımızı,

milletimizi ve devletimizi korusun ve yüceltsin."