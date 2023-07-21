ÖNCE VATAN HABER MERKEZİ

Topçu kabulde yaptığı konuşmada şunları ifade etti;

“Sözlerime Irak 21 Temmuz 2014 de aramızdan ayrılan, Türkmenlerinin varlık davasının bayrak ismi,

ömrümün 17 yılını halkının var olma davası için Abu Gureyb

zindanlarda geçirmiş olan ve asla baş eğmeyen ülküdaşım kardeşim merhum Sadun Köprülü'yü vefatının yıldönümünde saygı rahmet ve şükranla anıyorum.

Ayrıca yine bugün İsveç'in başkenti Stockholm'de Irak Büyükelçiliği önünde Kur'an-ı Kerim'e yönelik alçakça ve sapıkça yapılan saldırıyı ve bu sapkın eyleme müsade edenleri de nefretle kınıyorum.

Cumhurbaşkanımızın; “Tarihi itibarıyla baktığımız zaman, birileri kabul eder veya etmez bizi enterese etmez ama biz biliriz ki Kerkük tarihi itibarıyla bir Türkmen şehridir." dediği gibi

Türkiye’nin istediği Arap’ı-Kürt’ü -Türkmen’i Irak’ın toprak bütünlüğü içinde eşit haklara sahip kardeşçe refah ve barış içinde birlikte yaşamalarıdır.

Irak’ın ana unsuru olan Türkmenler yaşadıkları coğrafya gereği her dönem de hak etmedikleri zulüm ve kıyımlara uğramalarına rağmen,Irak halkı arasında her zaman birliğin,barışın dirliğin köprüsü olmuşlar ve Irak demokrasine önemli katkılarda bulunmuşlardır.”

Irak Türkmen Cephesi Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi de Topçu’ya kabulü için teşekkür ederek başladığı konuşmasında şunları söyledi;

“Aziz Türkiyemiz de yapılan Cumhurbaşkanlığı seçimleri dünyayı kıskandıran demokrasi bayramı olarak gerçekleşmiştir.

Aziz Türkiyemiz başta olmak üzere bu seçim sonucunun Türk ve İslam dünyası için hayırlara vesile olmasını diliyor şahsınızda Sayın Cumhurbaşkanımız Recep Tayyip Erdoğan'ı, Irak Türkmen Cephesi, Irak Türkmeneli Türkleri ve bilhassa Türkmeneli bölgesinde Sayın Erdoğan’ın kazanması için göz yaşları ile dua eden ak saçlı analarımız, babalarımızın ve şahsım adına tebrik ediyor saygı ve selamlarımızı sunuyorum.”

Ziyaret sonrasında Yalçın Topçu ITC Kerkük İl Başkanı Kahtan Vendavi’ye Cumhurbaşkanı Erdoğan’ın imzasını taşıyan kravat hediye etti.