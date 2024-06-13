Bu yılın en dikkat çeken ödüllerinden biri ise Dengi Dengine adlı müzik grubuna verildi. Dengi Dengine, “Yılın En İyi Çıkış Yapan Müzik Grubu “ olarak ödüle layık görüldü. Grup, bu yaz Yenikapı’da Festival Park ‘da düzenlenecek konserleri ile dinleyicilerle buluşacak ve yeni albüm parçalarıyla müzikseverleri etkilemeye hazırlanıyor.

Grubun solisti Buğrahan Çayır ise solo kariyerinde de başarılı işlere imza atmaya devam ediyor. Çayır'ın 3 şarkılık mini albümü “İlkbahar Yas Sonbahar Kış” 14 Haziran itibariyle tüm dijital platformlarda yerini alacak. Albümün intro ve outro bölümlerinde vokalleri Eda Kayacı Cingöz üstlenirken, şarkıların söz, müzik ve düzenlemeleri de Çayır'a ait. Albüm kapak görselleri ise Seymen Kağnıcıoğluna‘ya ait. “İlkbahar Yas Sonbahar Kış” adlı parça, elektronik dokularla birleştirdiği 00'ler rock tarzıyla dikkat çekiyor ve dinleyicilere yaz ve yol şarkısı olarak keyifli bir deneyim sunmayı vaat ediyor.