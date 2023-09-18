Haber: Dinçer Karacalar

Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş’in bu yöntemlerde kullanılan ve işlemin temelini oluşturan Mitraclip ve Triclip yöntemleri ile ilgili verdiği eğitim, yerli ve yabancı meslektaşları tarafından ilgi ile takip edildi.

11 Eylül Pazartesi günü gerçekleşen eğitimin birinci bölümünde kalp kapak tedavilerinde uygulanan ameliyatsız yöntemlerin kullanıldığı hastalığın tespiti ve tedavi seçenekleri ele alındı. Kardiyoloji Uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş, girişimsel mitral kapak ve triküspit kapak tamiri yöntemine dair tüm incelikleri, sürdürülebilir tıp eğitimleri konusunda uzman ADN CoE firmasının iş birliğiyle yerli ve yabancı meslektaşları ile paylaştı. Birinci günün ikinci oturumunda da hekimlerin prosedürel işlemlere hakimiyetinin tam olarak kazandırılabilmesi için vakanın başından sona her bir evresinin simüle edilebildiği simülasyon üzerinde pratikler yapıldı. Eğitimin ikinci günü Yeni Yüzyıl Üniversitesi Gaziosmanpaşa Hastanesi’nde anjiyo laboratuvarında canlı vaka örnekleri incelendi.

Uzmanlıktan sonra devam eden Prosedürel ve Eğitimsel Sürdürülebilir Tıp eğitimlerinin önemini vurgulayan Doç. Dr. İsmail Ateş, “Girişimsel işlemler, hastanın hastanede yatışını azaltabilmekte ve hasta yapılan işlemden sonra hemen taburcu olabilmektedir. İşlem sonrası gündelik hayata kısa sürede dönüş, tüm girişimsel kardiyologların ilgisini çekmektedir. Bu eğitim de gerek Türkiye’deki gerekse yurt dışındaki meslektaşlarımız adına da son derece verimli gerçekleşti. ”dedi.

Toplantı sonrası, eğitimin çok verimli geçtiğini ifade eden yabancı uzmanlar Dr. İsmail Ateş ve Dr. Zeynettin Kaya’ya teşekkür ederek şu ifadeleri kullandılar.

“Mitraclip gibi kompleks bir işlem kısa sürede anlaşılabilecek şekilde anlatıldı. Aynı zamanda bunları anlatırken değerli hocam Dr. İsmail Ateş ve ekip arkadaşı Dr. Zeynettin Kaya’nın ne kadar tecrübeli olduklarını gördük. İşlem ile ilgili her detay anlatıldı ve simülasyon üzerinde pratik edildi. Program sayesinde, hastalığın tespit edilmesinden anjiyo laboratuvarında işlem öncesi ve sonrası aşamalarının koordine edilmesine kadar bir takım olarak bu işlemlerin nasıl yapılması gerektiğini öğrendik. Kendi hastanemde bu prosedürü yaparken bu eğitimde öğrendiğim her bir detay benim yolumu aydınlatacaktır. Organizasyonda emeği geçen tüm ekibe, bizi böyle önemli eğitimlerle buluşturdukları için ayrıca teşekkür ederim.”

Toplantıyı Türkiye’den Kardiyoloji Uzmanları Doç. Dr. Volkan Çamkıran ve Prof. Dr. Atilla Bitigen takip ederken, Hindistan’dan Dr. Muralidharan Azhakehasan ve Dr. Sumit Shejol, Endonezya’dan Dr. Harbanu Hermawan ve Dr. Ali Sakti, Suudi Arabistan’dan Dr. Hussein Taleb takip etti. Dr. İsmail Ateş’in ekibinde bulunan Kardiyoloji Uzmanı Dr. Zeynettin Kaya da eğitime katkı sağladı.

Kardiyoloji uzmanı Doç. Dr. İsmail Ateş; 2018 yılından bu yana Mitraclip ve Triclip yöntemleri ile alakalı, gözetmenlik ve eğitmenlik görevi kapsamında başta Türkiye olmak üzere Doğu Avrupa, Orta Doğu, Orta Asya, Lübnan, Ürdün, Dubai, Kazakistan, İran, Kuzey Kıbrıs gibi pek çok ülkede vaka ve eğitim çalışmalarında görev almaktadır.