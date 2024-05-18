Kripto para piyasasında balinaların yaptığı hamleler oldukça yakından takip ediliyor. Çünkü balinalar büyük alım ya sa satış yaptıkları için bir alım ya da satış baskısı oluşturma potansiyeli taşıyor. Son olarak ise XRP balinalarının hamleleri dikkat çekiyor.

XRP Balinaları Bu Sefer Alım Yapıyor

Ripple balinaları bu sefer normallerinin aksine bir hareket gerçekleştiriyor. Son iki haftalık süre zarfında toplamda yaklaşık 55 milyon dolar değere sahip 110 milyondan fazla XRP tokenı satın alımı balinalar tarafından gerçekleştirildi. Bu önemli satın alım işlemi, Menkul Kıymetler ve Borsa Komisyonu (SEC) ile süren yasal mücadele sırasında, Ripple’ın yerel token’ı olan XRP’ye olan güveni ortaya koyuyormuş gibi görünüyor.

Balinalar tarafından yapılan bu büyük XRP birikimi piyasa üzerinde etki yaratabilir ve potansiyel olarak piyasa duyarlılığında bir değişimi tetikleyebilir. Genel olarak gerçekleştirilen büyük varlığın ilerleyen dönemdeki performansı hakkında sahip olunan pozitif görüşü yansıtır ve bu da piyasaya daha fazla yatırımcının adım atmasını sağlayabilir.

Bir diğer yandan SEC ile ilgili dava piyasa üzerinde bir belirsizlik yarattığından, balinalar tarafından gerçekleştirilen bu satın alımlar Ripple için çok önemli bir zamanda gerçekleşmiş görünüyor.

Son 24 saatlik süre içerisinde, XRP fiyatı %3’ün üzerinde bir fiyat artışı yaşadı ve bu durum yatırımcılar arasında büyük bir memnuniyetle karşılanddı. Yazım saati itibariyle 0,5174 dolar seviyesinde işlem gören XRP, şimdilik 0,5114 dolarda bulunan direnci kırmış görünüyor ve 0,4974 dolar seviyesindeki desteğinden de uzaklaşmış görünüyor. 24 saatte ortaya çıkan işlem hacminin %12,39 oranında artışı, yükseliş eğiliminin kısa vadede sürebileceğini ortaya koyuyor.

Balinalar Kripto Para Piyasasında Neden Önemli?

Kripto para piyasalarında "balinalar" olarak adlandırılan, büyük miktarda kripto para birimine sahip olan bireyler veya kurumlar, piyasa üzerinde önemli bir etkiye sahiptir. Balinalar, büyük işlem hacimleri gerçekleştirebildikleri için piyasalara önemli miktarda likidite sağlarlar. Bu, daha küçük yatırımcılar için işlem yapmayı daha kolay ve daha az maliyetli hale getirir. Ancak, aynı zamanda, büyük miktarlarda alım veya satım yaparak piyasa fiyatlarını önemli ölçüde değiştirebilirler, bu da kısa süreli fiyat istikrarsızlıklarına yol açabilir.

Öte yandan balinaların piyasa aktiviteleri, özellikle büyük miktarda kripto para alımı veya satışı yapıldığında, diğer yatırımcıların piyasa algısını ve davranışlarını etkileyebilir. Yatırımcılar, balinaların hareketlerini takip ederek piyasanın gelecekteki yönü hakkında ipuçları arayabilirler.