Ordu

Wushu Milli Takımı, 16. Dünya Wushu Şampiyonası hazırlıklarını Ordu'da düzenlenen kampta sürdürüyor.

Milli sporcular, antrenör Eren Koç ve Emrah Şahanoğlu yönetiminde Yeni Ordu Stadyumu ile Ulubey 75. Yıl Spor Salonu'nda 2 Eylül'de başladığı çalışmalarına devam ediyor.

Türkiye Wushu Kung Fu Federasyonu Başkan Vekili Abdurrahman Akyüz, en son Çin'de yapılan Geleneksel Dünya Şampiyonası'nda büyük bir başarı kazandıklarını söyledi. Sporcuların şampiyonada 14'ü altın olmak üzere çok sayıda madalya aldığını hatırlatan Akyüz, şimdi ise ABD'nin Teksas eyaletinde kasım ayında düzenlenecek şampiyona için hazırlıkların sürdürüldüğünü ifade etti.

"Birkaç dünya şampiyonluğu hedefliyoruz"

Akyüz, bu organizasyonun önemli bir şampiyona olduğuna işaret ederek, "Biz milli takımı olarak bu şampiyonaya tam takım olarak katılmak için hazırlık yapıyoruz. Sanda takımımıza Ordu'da kamp yaptırıyoruz. İddialıyız, bu şampiyonada inşallah özlediğimiz dünya şampiyonluklarını elde etmek istiyoruz." dedi.

Ordu'nun sporcuların hazırlanması açısından elverişli ve güzel bir şehir olduğunu da belirten Akyüz, kampın ardından katılacakları şampiyonada birkaç dünya şampiyonluğu hedeflediklerini vurguladı.

Akyüz, Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan başta olmak üzere Gençlik ve Spor Bakanlığı yetkililerine ve Ordu'daki ilgililere desteklerinden dolayı teşekkür etti.

"Takımda çok değerli sporcularımız var"

Antrenör Eren Koç da 5 erkek, 3 kadın sporcudan oluşan milli takımın, şampiyonaya iddialı bir şekilde hazırladığını söyledi.

Takımda daha önce uluslararası arenada derece yapmış sporcuların bulunduğuna dikkati çeken Koç, "Allah'ın izniyle güzel bir kadromuz var. Hedefimiz bu sene dünya şampiyonu çıkarmak." diye konuştu.

"Altın madalya hedefliyorum"

24 yaşındaki sporcu Berna Tut da Çin'de düzenlenen 31. Dünya Üniversite Yaz Oyunları'nda ikinci olduğunu anımsattı.

ABD'de yapılacak Dünya Şampiyonası'nda ise altın madalya hedeflediğinin altını çizen Tut, sözlerini şöyle sürdürdü:

"Dünya Şampiyonası 16-20 Kasım tarihlerinde ABD'de yapılacak. Yaklaşık bir ay daha antrenmanlara devam edeceğiz. En son yapılan Dünya Şampiyonası'nda maçım kıl payı gitti, ikinci oldum. Bu benim için burukluktu. Önceden dünya üçüncülüğüm vardı, son organizasyonda ikincilik oldu. İnşallah şimdi birincilik elde ederek İstiklal Marşı'mızı tüm dünyaya dinletmek istiyorum. Bayrağımızı da göndere çekmek istiyorum."

"Çok güzel bir takımımız var"

Yaklaşık 10 yıldır wushu sporu yapan Mehmet Demirci de bu branşta çok iyi yerlere geldiğini düşündüğünü, önündeki şampiyonada da başarılarına yenisini eklemek istediğini vurguladı.

Demirci, birçok uluslararası organizasyonda dereceleri bulunduğunu da belirterek, şunları kaydetti:

"Çok güzel bir takımımız var. Takımdaki bütün sporcular zaten kendini kanıtlamış, kendi sıkletlerinde şampiyon olmuş ve seçilip gelen sporcu arkadaşlarımız. Bütün sıkletteki sporcu arkadaşlarım çok yetenekli. İnşallah bu kamp bize çok iyi gelecek ve ABD'ye gittiğimizde en iyi şekilde ülkemizi temsil edeceğiz, en iyi dereceleri alıp gelmeye çalışacağız."