Etkinliğe, Türkiye ve global e-ticaret ekosisteminin yakından tanıdığı isimler de katılacak. 6-7-8 Haziran'da İstanbul Yenikapı Etkinlik Alanı'nda düzenlenecek etkinliğe, 40 ülkeden 20 binden fazla ziyaretçi bekleniyor.

Açıklamada değerlendirmelerine yer verilen WORLDEF Başkanı Ömer Nart, WORLDEF İstanbul 2024'ün Türk üreticilere ve perakende markalara global pazarlara açılma fırsatı sunduğunu belirtti.

E-ticaret özelinde perakende teknolojilerine odaklanan e-ticaret fuarında özgün bir program hazırladıklarını ifade eden Nart, işletmeler arası işbirliği için yeni nesil B2B eşleştirme sistemi uygulayacaklarını bildirdi.

Nart, "Etkinliğe katılacak firmalar, servis sağlayıcılar, üreticiler, tedarikçiler, pavilyonlarda kategorize edildi. Pavilyonlarda her kategoriden sınırlı sayıda partner yer alacak. Böylece minimum rekabet, maksimum işbirliği konsepti planlıyoruz." bilgisini verdi.

"Üretici stantlarında büyük bir ticaret dönecek"

Ömer Nart, WORLDEF İstanbul'da ziyaretçilerin birçok ilkle karşılaşacağını belirterek, "İlk defa 'e-ticaret odaklı üreticiler pavilyonu' açıyoruz. Bu pavilyonda nitelikli üretici stantları yer alacak. Bu stantlarda global pazarlardan gelen büyük satıcılarla her kategoriden e-ticaret odaklı üreticileri bir araya getireceğiz. Özellikle üretici stantlarında büyük bir ticaret dönecek." ifadesini kullandı.

Katılımcılara ve ziyaretçilere 3 gün boyunca e-ticaret odaklı deneyimler sağlayacaklarını, İstanbul'daki global e-ticaret fuarının yılın en büyük e-ticaret etkinliği olacağını vurgulayan Nart, "E-ticaret odaklı ürün ve hizmetleri geniş bir kitleye sunma fırsatı veriyoruz. Global pazar yerleriyle networking imkanı, potansiyel müşterilerle tanışma olanağı gibi Türk markaların her zaman bulamayacağı avantajlar var. E-ticaret ile yolu kesişen herkes önemli işbirliklerinin tarafı olabilecek. Ayrıca, Türk üreticiler ve tedarikçiler, daralan iç piyasaya alternatif pazarlara ulaşabilecek." dedi.

40 ülkeden 20 bini aşkın ziyaretçi bekleniyor

WORLDEF İstanbul'un, 40 ülkeden 20 bini aşkın ziyaretçiyi ağırlayacağı öngörülüyor. Etkinlikte, eş zamanlı 3 sahnede 200'den fazla konuşmacı tecrübelerini paylaşacak.

9 bin 200 metrekarelik alanda kurulacak stantlarda 450'den fazla perakende markası, üreticiler, tedarikçiler, e-ticaret odaklı ürün ve hizmetlerini sergileme fırsatı bulacak. Amazon ve Etsy gibi global pazar yerlerinde satış yapan 1500'den fazla satıcının da katılacağı e-ticaret fuarında, servis sağlayıcılar, e-ticaret yatırımcıları ve girişimciler de yer alacak.

Dünyanın en büyük e-ticaret fuarlarından biri olarak konumlanan WORLDEF İstanbul, e-ticaret profesyonellerini bir araya getirecek.

Çevrim içi ticaretin dinamik dünyasında yer almak, geleceğin e-ticaret trendlerini tanımak, ekosistemdeki yenilikleri deneyimlemek ve e-ticaretin geleceğini şekillendiren stratejileri keşfetmek için yeni fırsatlar sunacak etkinlik, e-ticaret dönüşürken bu dönüşümün bir parçası olmak isteyen markalara benzersiz deneyimler sunacak.

Etkinlikte, dijital dönüşüm, tüketici odaklı stratejiler, global pazar yerlerinde satış, e-ticaret ve sürdürülebilirlik, e-ticaretin küresel kavşağı İstanbul'da yeni fırsatlar ele alınacak.

Konuşmacıların e-ticaretin karmaşık ortamını yönetme stratejileri konusunda deneyimlerini paylaşacağı etkinlikte, ziyaretçiler, son teknolojiler, tüketici davranışındaki değişimler ve gelişen ekosisteme ilişkin bilgi edinebilecek. WORLDEF İstanbul 2024'te sürpriz programlar da olacak.