Ankara

Alcaraz'a 3-2 kaybettiği karşılaşmanın beşinci setinde, servis oyununu rakibine kırdırmasının ardından raketini file direğine çarparak kıran Djokovic'e, Wimbledon tarafından 6 bin 117 sterlin para cezası verildi.

Cezası turnuvadan aldığı para ödülünden düşürülen 36 yaşındaki tenisçi, maç sonrası düzenlenen basın toplantısında, o an sinirlerine hakim olamadığı gerekçesiyle böyle bir eylemde bulunduğunu söylemişti.

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Kariyerinin ilk Wimbledon zaferini yaşayan 20 yaşındaki Alcaraz, Djokovic'in 24. şampiyonluğa ulaşarak Margaret Court'a ait en fazla grand slam turnuvası kazanan tenisçi rekoruna ortak olmasını engellemişti.

AA