Geride kalan bir yıla 4 kupa sığdıran takım, kazanılan bu şampiyonluklar sonrasında Türkiye genelindeki tüm illerin Rakipbul şampiyonalarıyla 13-15 Mayıs 2024 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında bir araya gelecek.



İstanbul’u bu prestijli turnuvada temsile edecek olan takım ise Whoisnext FC olacak. Kaptan Sedat Koç’un liderliğindeki takım, olası bir birincilik elde edilmesi halindeyse, Avrupa halı saha şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak. EMF Euro 2024 Avrupa halı saha şampiyonası ise Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulacak.