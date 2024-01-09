Geride kalan bir yıla 4 kupa sığdıran takım, kazanılan bu şampiyonluklar sonrasında Türkiye genelindeki tüm illerin Rakipbul şampiyonalarıyla 13-15 Mayıs 2024 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında bir araya gelecek.
İstanbul’u bu prestijli turnuvada temsile edecek olan takım ise Whoisnext FC olacak. Kaptan Sedat Koç’un liderliğindeki takım, olası bir birincilik elde edilmesi halindeyse, Avrupa halı saha şampiyonasında Türkiye’yi temsil etme hakkı kazanacak. EMF Euro 2024 Avrupa halı saha şampiyonası ise Bosna Hersek’in Saraybosna şehrinde Türkiye’yi temsil etme fırsatı bulacak.
Whoisnext FC, Şampiyonluklara Doymuyor
2008 yılında kurulan WHOISNEXT FC ,halı saha futbolunda başarılarına bir yenisini eklemek istiyor. Rakipbul Liginde gerçekleşen açılış sezonunda Anadolu konferansı şampiyonu ve İstanbul şampiyonu olan Whoisnextfc, kapanış sezonunda da önce Anadolu konferansı şampiyonu oldu ve ardından tekrardan İstanbul’un en büyüğü olarak atfedilen İstanbul şampiyonluğunu kazandı.
Geride kalan bir yıla 4 kupa sığdıran takım, kazanılan bu şampiyonluklar sonrasında Türkiye genelindeki tüm illerin Rakipbul şampiyonalarıyla 13-15 Mayıs 2024 tarihinde Antalya’da düzenlenecek olan Türkiye şampiyonasında bir araya gelecek.
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