Haber: Damla Oya Erman

Anlık video mesajları 60 saniyeye kadar olabilir ve uygulamanın uçtan uca şifreleme hizmetiyle benzer şekilde korunur.

Şirket, Perşembe günü yayınladığı bir blog yazısında, "Bunların videoyla birlikte gelen tüm duygularla anları paylaşmanın eğlenceli bir yolu olacağını düşünüyoruz, o anları kullanarak birine mutlu yıllar dilerken, bir şakaya gülerken veya iyi haberler getirirken," dedi.

Yeni özellik, platformda sesli mesaj göndermeye benzer olacak ve aynı zamanda videonun elden serbest kaydedilmesine izin verecek.

Şirket, yeni güncellemenin uygulamada yayınlamaya başladığını ve önümüzdeki haftalarda herkesin kullanımına sunulacağını belirtti.

Bu yılın başlarında, WhatsApp, kullanıcıların uygulamada mesajları düzenlemelerine izin veren bir güncelleme (gönderildikten sonraki 15 dakika içinde olması koşuluyla) yayınladı.

WhatsApp'ın en son ürün güncellemesi, Meta'dan daha iyi beklenen bir kazanç raporunun ardından geldi. Şirket, Haziran ayında sona eren çeyreği için gelirinin geçen yıla göre% 11 artarak 32 milyar dolar olduğunu açıkladı ve CEO Mark Zuckerberg'in "verimlilik yılı" gibi görünüyor.

Zorlu bir 2022'nin ardından, Meta hisseleri 2023 yılında% 150'den fazla arttı.