İngiltere Championship'te 2023-24 sezonunu 5. sırada tamamlayan West Bromwich Albion, iki ayaklı play-off eşleşmesinde Southampton ile yarı final mücadelesi verecek.

West Bromwich Albion, bu turu geçmesi halinde 26 Mayıs'ta Wembley Stadı'nda oynanacak final maçında, Leeds United-Norwich City eşleşmesinin galibiyle Premier Lig'e çıkmak için karşılaşacak.

30 yaşındaki Okay Yokuşlu, bu sezon West Bromwich Albion formasıyla 44 maça çıktı ve bir gol attı.

Milli futbolcu Yunus Akgün'ün kiralık olarak formasını giydiği Leicester City, sezonu şampiyon tamamlayarak Premier Lig bileti almıştı.

Ozan Tufan, Abdülkadir Ömür ve Doğukan Sinik'in formasını giydiği Hull City ise sezonu 7. sırada tamamlayarak play-off şansını kıl payı kaçırdı.