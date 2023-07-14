Antalya

15 Temmuz Demokrasi ve Milli Birlik Günü dolayısıyla Antalya'nın Kaş ilçesine gelen Solak 15 Temmuz gecesi yaşadıklarını anlattı.

Türk Silahlı Kuvvetlerine sızan FETÖ'cülerin gerçekleştirdiği darbe girişiminde İstanbul'da halkın iradesini korumak için sokaklara çıkan on binlerce insan arasında yer alan gazi Solak, yıllar geçse de kanlı geceyi asla unutamayacağını ifade ediyor.

Solak, yaşananları genç kuşaklara aktarmak için Türkiye'nin birçok kentini ziyaret ettiğini belirterek Kaş'ta da hain darbe gecesini anlatacağını söyledi.

15 Temmuz gecesi televizyonda tankların köprüye çıktığını gördüklerini, önce önemsemediklerini, bunun askeri tatbikat olduğunu düşündüklerini anlatan Solak, "Fakat ilerleyen dakikalarda önemli bir durumun olduğunu anladık. Bir terör saldırısı olabilir düşüncesiyle Mecidiköy Meydanı'na yürümeye karar verdik. Oraya geldiğimizde polis, hareketliliği durdurmaya çalıştı. Sonra yapılan anonslardan birinde TRT Harbiye binasının ele geçirildiği söylendi." ifadesini kullandı.

"7’den 77'ye yürümeye başladık"

Kanlı gecede polislerle birlikte TRT binasına doğru yürümeye başladıklarını anlatan Solak, "O kadar çok kalabalık insan kitlesi oluştu ki nereden, nasıl geldiklerini anlamadık, bir anda çoğaldı. 'İstanbul uyuma ülkene sahip çık', 'Türkiye uyuma ülkene sahip çık' sloganlarıyla kortej halinde 7'den 77'ye yürümeye başladık. Pangaltı'da polis bizi 'Daha ileri geçmeyin.' diyerek durdurdu. Elimizde Türk bayrağı, dilimizde tekbir yürümeye devam ettik. Yanımda 5 yaşında bir kız çocuğu annesinin elinden tutmuş, elinde bayrak sallıyordu. 80 yaşında yaşlı bir adam bastonuyla gelmiş, elinde bayrakla yürüyordu." diye konuştu.

"Hastaneye götürülen ilk yaralı bendim”

Tarık Solak, o gece kendi milletini katletmeyi göze almış topluluğun hain saldırısına uğradıklarını, sol omzundan, bileğinden ve göğsünden vurulduğunu belirterek şunları kaydetti:

"Mermi karaciğerimde kaldı. Vücudumda 2 tane kurşun var, onlarla yaşıyorum, ömür boyu da onlarla yaşayacağım. Orada dişimizi tırnağımıza kattık, mücadeleyi bırakmamak için canımızı hiçe saydık. Hastaneye götürülen ilk yaralı bendim. Sol elim, göğsüme koyduğumda içine giriyordu. Tekbir ve şahadet çektim, orada bayıldım. Beni ameliyata almışlar. Bu acıları yaşayanlar, yüreği yananlar, bugün yetim kalan çocuklarımız, o gece anne-babalarının ülkesine sahip çıkmak adına yürüdükleri o kutlu yolda, onlara ömür boyu bırakmış olduğu bir madalya aslında."

Solak, "Bu ülke 15 Temmuz Zaferi'ni de gördü. Sayın Cumhurbaşkanımıza yapılmak istenen neydi, hepimiz bunu öğrendik, gördük. Değil mi? Aslında amaç onu itibarsızlaştırmaktı ama halk seçilmiş Cumhurbaşkanı'na sonuna kadar dirayetiyle sahip çıktı. Ülkemizi seviyoruz. Ülkemiz var olduğu sürece milletimiz de var olsun." değerlendirmesinde bulundu.

AA