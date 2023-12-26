Genel Merkezinde 1.olağan kurultay kongresi'ni sayın Yılmaz Gülümser Genel Başkan olarak seçildi.

GÜNDEM

1.Açılış.

2.Saygı Duruşu İstiklal Marşı.

3.Kongre Divan Başkan Seçimi.

4.Genel Başkan Adayı konuşması.

5.Genel Kurul Başkan ve Delegeler Seçimi.

6.Dilek ve Temenniler.

7. Kapanış.

1.Divan Başkanı ve Genel Başkan Yardımcısı. Eyyüp Özbek.

2. Divan Başkan Yrd.

Genel Başkan Başkan Yrd. Bilal Şahin.

3. Divan Yazman

Keçiören İlçe Başkanı Cemil Danışan.

Vatan Severler Partisi kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser 1.olağan kurultayı kongresi'nde basın açıklaması yaptı.

Şu ifadelere yer verildi;

"Vatan Severler Partisi olarak Ankara da 1.Olağan kurultayımızı yapmış olduğumuz için gururlanıyoruz. Türk Vatan topraklarımıza Yüce Türk Devletimize Aziz Türk Milletimize seçilmiş bir Kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser olarak hizmet etmek için ilerleyeceğiz. Vatan Severler Partimizin kuruluşundan önce şahsıma davamıza önce güvenen inanan dün birlikte yol yürüdüğümüz bugün yol yürüyor olduğumuz yarınlar da yol yürüyeceğimiz bütün değerli Dava arkadaşlarımıza teşekkür ediyorum" dedi.

Vatan Severler Partisi Kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser' den başlayarak İL Başkanlarımız ilçe Başkanlarımız belde Başkanlarımız köy temsilcilerimiz mahalle Başkanlarımız yurt dışı temsilcilerimiz üyelerimiz ve seçmenlerimiz olmak üzere Dünya ya ve Türkiye ye kendisini kabul ettirmiş Yüce Türk Devletimizin takdirini kazanmış Aziz Türk Milletimizin teveccühünü almış bir büyük Dava partisi olarak gelecek vaat etmektedir.

Yer yüzünde Aziz Türk Milletimiz her nerde yaşıyorsa orada iyi gününde de kötü gününde de her zaman yanlarında olmaya devam ediyor olacağız.

Bizlere can veren Rabbime şükürler olsun. Bizlere bu Vatanı armağan eden Büyük Önderimiz Atatürk’ü minnetlerimizi sunuyoruz.

Bizler'de Şanlı Atalarımızın izinden ilerleyeceğiz."

Önce Türkiye Cumhuriyetimiz.

Vatanımıza ve milletimize hayırlı olsun.” Tüm herkese sevgi ve saygılarımı sunuyorum. İfadelerini kullandı.

Vatan Severler Partisi kurucu Lideri Genel Başkanı Yılmaz Gülümser'inTeşkilatları ve katılan Misafirler'de Genel Başkanlığa yeniden seçilmesi

dolayısıyla tebriklerini ettiler.

Vatan Severler Partisi 1.olağan kurultay Büyük Bir Coşkuyla Kongresini Gerçekleştirdi.

Vatan Severler Partisi'nin Basın Danışmanı Sibel Demirdiş