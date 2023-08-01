Haber: Beyza Betül Cihan

NASA, uzun süredir iletişim kopukluğu yaşadığı Voyager 2 uzay aracından yeniden sinyal alındığını duyurdu. Uzay aracının yanlış bir komut nedeniyle bağlantısının kesildiği belirtilmişti ancak NASA ekibi, başarılı bir çaba sonucunda tekrar sinyal aldıklarını açıkladı.

Voyager 2, 1977 yılında fırlatılan ve Güneş Sistemi'nin dışına doğru yol alan bir uzay aracıdır. Uzayın derinliklerinde yolculuk eden Voyager 2, bilim insanlarına önemli veriler sağlamış ve pek çok keşfe imkan tanımıştır. Yaşanan bağlantı kopukluğu, uzay aracının ilettiği verilerin ve gözlemlerin Dünya'ya ulaşmasını engellemişti.

Ancak NASA, Voyager 2'nin antenini Dünya'ya döndürme girişimlerinde bulunarak tekrar iletişime geçmeyi başardı. Bu gelişme, uzay aracının görevine devam edebilmesi ve daha fazla veri sağlaması açısından oldukça önemlidir.

Uzay keşifleri alanında önemli bir kilometre taşı olan Voyager 2'nin tekrar bağlantı kurması, bilim dünyası için heyecan verici bir gelişme olarak değerlendirilmektedir. NASA'nın uzay aracıyla ilgili çalışmaları ve gözlem süreci devam ediyor ve gelecek verilerle daha fazla keşfin kapısını aralayabileceği umuluyor.