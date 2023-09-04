FUNDA AKOSMAN

Arabesk ve Fantazi müziğinin en sevilen sanatçılarından olan Volkan Köksal sanat yaşamı boyunca aldığı ödüllerin yanısıra 21 yıla; 4 albüm, 4 single,14 klip, 2 farklı ulusal televizyonda tv programı ile yaparak sektördeki başarısını her zaman devam ettirmiştir.

Müzik hayatına Bar programları ve konserlerle devam eden Volkan Köksal müstakbel eşi Merve Boğazkesen ve minik oğlu Kuzey'le "Teşekkür ederim" isimli parçasına klip çekerek unutulmaz bir projeye imza attı. 6 Eylül'de Grand Müzik etiketi ile Levent Karabacak aranjörlüğünde hazırladığı klibin yönetmenliğini Turgay Ceylaner üstleniyor.

Sanatını icra ederken Ailesine sevgisini de bizlere anlatan Volkan Köksal: "Bugüne kadar çok klip yaptım ama bu klip hepsinin üstünde bir değer taşıyor çünkü "Teşekkür Ederim" şarkımı çok kıymetli eşime yazdım ve sevgili eşim ve biricik oğlum da klip de bana eşlik etti. Ailem, hayatın bana verdiği en güzel ödüldür, bu güzel şarkıyı klip de eşim ve oğlumla çekerek aşkımızı ölümsüz bir hale getirdik. Sevgiyi aşkı anlatan güzel bir şarkı ve samimi bir klip oldu. Benim için çok özel olan bu klibi kıymetli dinleyenlerimizin de çok beğeneceklerine inaniyorum. Sevenlerime ve dinleyicilerime sıcacık gerçek bir aşk hikâyesi meyvesi olan oğlumuzla birlikte armağan olsun. Başta güzel eşim Merve Boğazkesen'e ve biricik oğlumuza, sonra da bu projede emeği geçen herkese ve dinleyicilerimize Teşekkür ederim." dedi.

Volkan Köksal'a başarılar dileyerek klibini heyecanla bekliyoruz. Güzel ailesi ile birlikte nice güzel projelere imza atması dileğiyle...