Ankara
Voleybol Vodafone Sultanlar Ligi'nde 10'uncu hafta mücadelesi yarın başlayacak.
Ligde 10. haftanın maç programı şöyle:
Yarın:
19.00 VakıfBank-Fenerbahçe Opet (VakıfBank Spor Sarayı)
25 Kasım Cumartesi:
13.00 Beşiktaş Ayos-Çukurova Belediyespor (Burhan Felek Vestel)
14.00 PTT-Türk Hava Yolları (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Cengiz Göllü)
16.00 Galatasaray Daikin-Karayolları (Burhan Felek Vestel)
17.30 Sarıyer Belediyespor-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Bahçeköy Orman Fakültesi)
26 Kasım Pazar:
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Kuzeyboru (Antalya Süleyman Evcilmen)Kaynak: AA