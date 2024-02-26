Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvedeki takımlar yerini korudu Avrupa'nın 5 büyük liginde zirvedeki takımlar yerini korudu

Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler, Şampiyonlar Ligi ve CEV Kupası rövanş mücadeleleri için sahaya çıkacak.

Kadınlarda Fenerbahçe Opet, Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, erkeklerde ise Ziraat Bankkart, Halkbank, Fenerbahçe Parolapara ve Arkas Spor, 28-29 Şubat tarihlerinde Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:

28 Şubat Çarşamba    19.00         Ziraat Bankkart-Guaguas                  Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba    20.00         Fenerbahçe Opet-Allianz MTV          Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba    TSİ 21.0      SVG Lüneburg-Arkas Spor                  CEV Kupası yarı final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba    TSİ 22.0      Savino Del Bene-Eczacıbaşı Dynavit   Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
28 Şubat Çarşamba    TSİ 22.3      Cucine Lube-Halkbank                          Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç
29 Şubat Perşembe    19.00         Fenerbahçe Parolapara-Asseco Resovia    CEV Kupası yarı final ikinci maç
29 Şubat Perşembe    TSİ 20.3      Antonio Carraro Imoco Volley-VakıfBank    Şampiyonlar Ligi çeyrek final ikinci maç

Kaynak: AA