Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak Galatasaray, Türkiye Kupası'nda yarın Bandırmaspor'u ağırlayacak

Kadınlarda Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank, Nilüfer Belediyespor; erkeklerde ise Galatasaray HDI Sigorta, Halkbank, Arkas Spor ve Fenerbahçe Parolapara Avrupa'da tur arayacak.

Türk takımlarının Avrupa'daki maç programları şu şekilde:

Yarın                              20.00    Galatasaray HDI Sigorta-Mint Vero Volley    Challenge Kupası yarı final ikinci maç
Yarın                              17.00    Eczacıbaşı Dynavit-SC Prometey    Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
7 Şubat Çarşamba    18.00    Halkbank-Grupa Azoty ZAKSA    Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç
7 Şubat Çarşamba    18.00    Nilüfer Belediyespor-Neptunes    Challenge Kupası yarı final ikinci maç
7 Şubat Çarşamba    19.00    Arkas Spor-Olympiakos    CEV Kupası çeyrek final ikinci maç
7 Şubat Çarşamba    20.00    Fenerbahçe Parolapara-Greenyard Maaseik    CEV Kupası çeyrek final ikinci maç
8 Şubat Perşembe    19.30    VakıfBank-PGE Rysice    Şampiyonlar Ligi play-off turu ikinci maç

Kaynak: AA