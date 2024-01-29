Türkiye Voleybol Federasyonunun açıklamasına göre, Türkiye'yi erkekler ve kadınlar kategorisinde temsil eden kulüpler Şampiyonlar Ligi, CEV Kupası ve Challenge Kupası'nda sahaya çıkacak.

Program şu şekilde:

CEV Şampiyonlar Ligi:

Yarın:

PGE Rysice-VakıfBank (Play-off turu birinci maç)

31 Ocak Çarşamba:

Grupa Azoty ZAKSA-Halkbank (Play-off turu birinci maç)

1 Şubat Perşembe:

SC Prometey-Eczacıbaşı Dynavit (Play-off turu birinci maç)

CEV Kupası:

31 Ocak Çarşamba:

Olympiacos-Arkas Spor (CEV Kupası çeyrek final birinci maç)

Greenyard Maaseik-Fenerbahçe Parolapara (CEV Kupası çeyrek final birinci maç)

CEV Challenge Kupası:

31 Ocak Çarşamba:

Neptunes-Nilüfer Belediyespor (Challenge Kupası yarı final birinci maç)

Mint Vero Volley-Galatasaray HDI Sigorta (Challenge Kupası yarı final birinci maç)