Liglerde alınan sonuçlar şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

VakıfBank-PTT: 3-0

Karayolları-Çukurova Belediyespor: 2-3

Nilüfer Belediyespor-Fenerbahçe Opet: 1-3

Beşiktaş Ayos-Kuzeyboru: 2-3

Sarıyer Belediyespor-Türk Hava Yolları: 0-3

Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Aydın Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Galatasaray Daikin-Eczacıbaşı Dynavit: 0-3

Hazırlık maçı: Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 yendi Hazırlık maçı: Beşiktaş, Sakaryaspor'u 2-1 yendi

AXA Sigorta Efeler Ligi

Brand Group Alanya Belediyespor-Develi Belediyespor: 3-1

Galatasaray HDI Sigorta-TÜRŞAD: 3-0

RAMS Global Cizre Belediyespor-Hatay Büyükşehir Belediyespor: 3-0

Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor: 2-3

Bigadiç Belediyespor-Halkbank: 0-3

Arkas Spor-Fenerbahçe Parolapara: 0-3

Ziraat Bankkart-Spor Toto: 3-0

Kaynak: AA