Markus Gisdol: Zorlu bir rakibe karşı oynadık, kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu Markus Gisdol: Zorlu bir rakibe karşı oynadık, kırmızı kart tüm planlarımızı bozdu

Liglerde haftanın maç programı şöyle:

AXA Sigorta Efeler Ligi

Yarın:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Antakya Merkez)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Ziraat Bankkart (Develi Murat Kocatürk)

6 Mart Çarşamba:

13.00 Halkbank-Brand Group Alanya Belediyespor (Süleyman Evcilmen)

13.00 TÜRŞAD- Arkas Spor (Adilcevaz Bitlis)

14.00 Spor Toto-RAMS Global Cizre Belediyespor (TVF Ziraat Bankkart)

15.00 Fenerbahçe Parolapara-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (Ordu Ünye)

Vodafone Sultanlar Ligi

6 Mart Çarşamba:

13.00 VakıfBank-Aydın Büyükşehir Belediyespor (VakıfBank Spor Sarayı)

14.00 Sarıyer Belediyespor-Eczacıbaşı Dynavit (Bahçeköy Orman Fakültesi)

14.00 Türk Hava Yolları-Çukurova Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)

17.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-Karayolları (Süleyman Evcilmen Antalya)

17.00 Nilüfer Belediyespor-Kuzeyboru (Cengiz Göllü)

17.00 Galatasaray Daikin-Beşiktaş Ayos (İstanbul Burhan Felek Vestel)

17.30 PTT- Fenerbahçe Opet (TVF Ziraat Bankkart)

Kaynak: AA