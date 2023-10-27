Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 4. haftanın maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın
14.00 Galatasaray Daikin-PTT (Burhan Felek Vestel)
15.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)
16.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)
17.00 Beşiktaş Ayos-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)
18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)
18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank (Süleyman Evcilmen)
19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyespor (Eczacıbaşı)
AXA Sigorta Efeler Ligi
29 Ekim Pazar
13.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)
14.00 Ziraat Bankkart-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Başkent)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Hatay Bayakşehir Belediyespor (Alanya Atatürk)
15.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)
16.00 Bigadiç Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)
17.00 Develi Belediyespor-Spor Toto (Develi Murat Kocatürk)
18.30 Galasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)Kaynak: AA