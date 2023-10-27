Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre, liglerde 4. haftanın maç programı şöyle:

Vodafone Sultanlar Ligi

Yarın

14.00 Galatasaray Daikin-PTT (Burhan Felek Vestel)

15.00 Nilüfer Belediyespor-Sarıyer Belediyespor (Cengiz Göllü)

16.00 Karayolları-Fenerbahçe Opet (TVF Başkent)

17.00 Beşiktaş Ayos-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel)

18.00 Kuzeyboru-Aydın Büyükşehir Belediyespor (Aksaray)

18.00 Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop-VakıfBank (Süleyman Evcilmen)

19.00 Eczacıbaşı Dynavit-Çukurova Belediyespor (Eczacıbaşı)

AXA Sigorta Efeler Ligi

29 Ekim Pazar

13.00 TÜRŞAD-Halkbank (Adilcevaz)

14.00 Ziraat Bankkart-Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor (TVF Başkent)

14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-Hatay Bayakşehir Belediyespor (Alanya Atatürk)

15.00 Arkas Spor-Rams Global Cizre Belediyespor (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

16.00 Bigadiç Belediyespor-Fenerbahçe Parolapara (Bigadiç Şehit Okan Dinçer)

17.00 Develi Belediyespor-Spor Toto (Develi Murat Kocatürk)

18.30 Galasaray HDI Sigorta-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Burhan Felek Vestel)