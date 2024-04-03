Ankara

Sultanlar Ligi'nde finalistlerin belirleneceği ve İstanbul takımlarının mücadele ettiği yarı final mücadelesinde Eczacıbaşı Dynavit, VakıfBank'ı; Fenerbahçe Opet de Türk Hava Yolları'nı yenerek seride 1-0 avantaj sağladı.

Efeler Ligi'nde de Halkbank, Galatasaray HDI Sigorta'yı; Fenerbahçe Parolapara ise Ziraat Bankkart'ı yenerek seride 1-0 öne geçti.

Karşılaşmalar sonunda 2 galibiyete ulaşan takımın finale yükseleceği serilerde ikinci maçların programı şöyle:

Sultanlar Ligi

Yarın:

17.00 Fenerbahçe Opet-Türk Hava Yolları (Burhan Felek Vestel Voleybol)

20.00 VakıfBank-Eczacıbaşı Dynavit (Vakıfbank Spor Sarayı)

Efeler Ligi

5 Nisan Cuma:

14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Halkbank (Burhan Felek Vestel Voleybol)

17.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (TVF Ziraat Bankkart)

Bu arada eşitlik durumunda üçüncü karşılaşmalar, Sultanlar Ligi'nde 6 Nisan Cumartesi, Efeler Ligi'nde 8 Nisan Pazartesi günü lig sıralamasında üst sırada bulunan takımın sahasında yapılacak.