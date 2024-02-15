Liglerde maç programı şöyle:
Vodafone Sultanlar Ligi
Yarın:
17.00 PTT-VakıfBank (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
17 Şubat Cumartesi:
18.00 Fenerbahçe Opet-Nilüfer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
18.30 Eczacıbaşı Dynavit-Galatasaray Daikin (İstanbul Eczacıbaşı)
18 Şubat Pazar:
13.00 Türk Hava Yolları-Sarıyer Belediyespor (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 Çukurova Belediyespor-Karayolları (Adana ASKİ Atatürk)
14.00 Kuzeyboru-Beşiktaş Ayos (Aksaray)
15.00 Aydın Büyükşehir Belediyespor-Muratpaşa Belediyesi Sigorta Shop (Aydın Mimar Sinan)
AXA Sigorta Efeler Ligi
17 Şubat Cumartesi:
13.00 Ziraat Bankkart-Fenerbahçe Parolapara (Ankara TVF Ziraat Bankkart)
14.00 Brand Group Alanya Belediyespor-TÜRŞAD (Antalya Alanya Atatürk)
14.00 Galatasaray HDI Sigorta-Spor Toto (İstanbul Burhan Felek Vestel)
14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Bursa Büyükşehir Belediyespor (Şırnak Cizre)
15.00 Arkas Spor-Hatay Büyükşehir Belediyespor (İzmir-Atatürk Voleybol Salonu Vestel Spor Kompleksi)
15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Halkbank (Ordu Ünye)
18 Şubat Pazar:
14.00 Bigadiç Belediyespor-Develi Belediyespor (Balıkesir Bigadiç Şehit Okan Dinçer)Kaynak: AA