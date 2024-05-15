Şirketten yapılan açıklamaya göre, işbirliği çerçevesinde, gerçekleştirilecek her karşılaşmanın, skorların ve performansların istatistiğini takip etmek için en yeni teknolojiler kullanılacak. Dünya çapındaki yayıncılara Vodafone'un 5G şebekesi üzerinden iletilecek olan istatistikler, taraftarlara gerçek zamanlı veriler sunacak.

Vodafone, Antalya'da oynanacak karşılaşmaların maç teknolojileriyle entegrasyonunu sağlamaya öncülük edecek. Servis ve smaç hızı takibi yapılırken hakemlerin maç yönetimine katkı sağlayan animasyonları ve video destekleri sunulacak.

"Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağladık"

Açıklamada görüşlerine yer verilen Vodafone Türkiye CEO'su Engin Aksoy, Vodafone olarak, Voleybol Milletler Ligi döneminde de teknolojideki güçleriyle voleybola katkıda bulunmaya devam ettiklerini ve Antalya'daki maçlarda kullanılan ileri maç teknolojilerini sahiplendiklerini aktardı.

Aksoy, Antalya Spor Salonu'nda BTK izinlerini tamamladıklarını ve 5G'yi Antalya Spor Salonu'na kurduklarına dikkati çekerek, şunları kaydetti:

"Sistemin internet ihtiyacını 5G üzerinden sağladık. Maçta bu teknolojiyle oluşturulan istatistiklerin ve ölçümlerin anlık olarak 5G ile dünyadaki diğer yayıncılara iletilmesini mümkün kılıyoruz. Böylece, Türkiye'de gerçekleşen uluslararası bir spor müsabakasının global çaptaki yayıncılara neredeyse sıfır gecikmeyle ulaşmasının yolunu 5G teknolojimizi kullanarak açtık. Bu çalışmalarımızın gelecek yıllar için bir örnek oluşturacağına inanıyoruz."

Volleyball World Üst Yöneticisi (CEO) Finn Taylor da Voleybol Milletler Ligi'nin her yıl taraftar deneyimini daha üst seviyelere taşımak için çalışmalar yürüttüğünü belirtti.

Taylor, "Vodafone'un bu sezon Antalya'daki karşılaşmalara 5G teknolojisini entegre etmesi, teknolojik yeteneklerimizde önemli bir sıçramaya işaret ediyor. Gerçek zamanlı istatistikler ve verilerle yalnızca yayın deneyimini geliştirmekle kalmıyoruz, aynı zamanda sporun en iyi anlarını doğrudan sunarak taraftarların maçlara bağlılığını ve ilgisini de artırıyoruz." ifadelerini kullandı.