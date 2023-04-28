Ankara
Efeler Ligi play-off 1-4 etabında Ziraat Bankkart ile Fenerbahçe HDI Sigorta, eşleşmenin üçüncü maçında yarın karşılaşacak.
TVF Başkent Voleybol Salonu'nda oynanacak müsabaka, saat 17.00'de başlayacak.
İki takım arasında oynanan ilk maçı Ziraat Bankkart, 3-2 kazanmıştı. İkinci mücadelede ise Fenerbahçe HDI Sigorta, salondan 3-1 galip ayrıldı.
Ligde normal sezonu Ankara'nın kırmızı-beyazlı temsilcisi Ziraat Bankkart'ın önünde lider tamamlayan Halkbank, İzmir ekibi Arkas Spor'u eleyerek adını finale yazdıran ilk takım olmuştu.
AA