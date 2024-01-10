Türkiye Voleybol Federasyonundan yapılan açıklamaya göre ligde 15. haftanın maç programı şöyle:

Yarın:

14.00 Bursa Büyükşehir Belediyespor-Bigadiç Belediyespor (Cengiz Göllü)

13 Ocak Cumartesi:

14.00 Fenerbahçe Parolapara-TÜRŞAD (Burhan Felek Vestel)

14.00 RAMS Global Cizre Belediyespor-Galatasaray HDI Sigorta (Şırnak Cizre)

15.00 Kuşgöz İzmir Vinç Akkuş Belediyespor-Brand Group Alanya Belediyespor (Ordu Ünye)

16.00 Halkbank-Spor Toto (Ankara TVF Ziraat Bankkart)

16.00 Arkas Spor-Ziraat Bankkart (Atatürk Voleybol Vestel Spor Kompleksi)

14 Ocak Pazar:

14.00 Hatay Büyükşehir Belediyespor-Develi Belediyespor (Antakya Merkez)