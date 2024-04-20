İstanbul

İki takımın da 2'şer galibiyet elde ettiği seride bu maçı kazanan takım şampiyonluğa ulaşacak.

Burhan Felek Vestel Voleybol Salonu'nda yapılacak müsabaka, saat 19.00'da başlayacak. Mücadele, TRT Spor Yıldız'dan yayımlanacak.

Final serisinde ilk maçı Fenerbahçe Opet 3-1 kazanarak 1-0 öne geçti. İkinci karşılaşmayı Eczacıbaşı Dynavit 3-2 kazanarak seride durumu 1-1'e getirdi. Serinin üçüncü maçını 3-0'la geçen Fenerbahçe, seride 2-1'lik üstünlüğü yakaladı. Eczacıbaşı serinin 4. maçını 3-0 kazanarak 2-2'lik eşitliği yakaladı.

Final serisinde 5. karşılaşmayı kazanan takım 3. galibiyetini elde ederek, Vodafone Sultanlar Ligi'nde 2023-2024 sezonunu şampiyon tamamlayacak.