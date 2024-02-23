Viyana Müzik ve Gösteri Sanatları Üniversitesinin konser salonunda sahnelenen müzikal Türk, Azerbaycanlı, Macar ve diğer milliyetlere sahip sanatçıların oluşturduğu Öst Ensemble müzik topluluğu tarafından icra edildi.

Azerbaycan kökenli İranlı yazar Samed Behrengi’nin Küçük Kara Balık isimli eserinden esinlenerek sahnelenen müzikalde, ırmakta yaşayan bir tatlı su balığının engellemelere, zorluklara rağmen hedeflediği özgürlüğe ulaşmak için ortaya koyduğu çaba anlatılıyor.

Müzikalde tatlı su balığının macerası Azerbaycan Türkçesi ve Almanca anlatıldı.

Çeşitli dans gösterilerinin sergilendiği müzikalde Türkçe, Farsça, Makedonca ve Macarca eserler de seslendirildi.