Haber: Mert Osman Erman

Jarrett Payton, Swift'in Kansas City Chiefs'ten Travis Kelce ile bir NFL oyununu terk ettiği ilk resmi fotoğrafları çekti.

Bay Payton'ın çiftin Kansas City'nin Arrowhead stadyumunu terk ederken bir koridorda yürüdüğü dört saniyelik videosu, X hesabında 15 milyondan fazla kez görüntülendi.

Bay Payton, "Dün gece doğru yerde doğru zamandaydım" dedi. "Bu, hayatımın en çılgın 24 saati oldu."

Swift, o gece geniş bir şekilde Kelce'nin annesi Donna ile bir kutuda resmedildi, online olarak Swifties tarafından her anı yenildi.

Chicago'nun WGN-TV'sinde çalışan ve aynı zamanda eski bir NFL oyuncusu olan Bay Payton, Chiefs'in Chicago Bears karşısındaki 41-10 galibiyetinden sonra bazı röportajlar yapmak için sahaya indi.

İşini bitirdiğinde, Kelce ve Swift'i tribünde gördü - ve açığı gördü.

"Bu hayatınızın anıdır, ya düz gitmek ya da sağa dönmek istediğiniz," dedi.

Bay Payton sağa döndü ve Chiefs soyunma odasının yolunu tuttuğunda bir güvenlik görevlisi tarafından durduruldu.

"Kıpırda, burada kal," dediler. Ardından, Swift'in o gece daha önce fotoğraflanmış bir kişi dahil olmak üzere bir grubun kendisine doğru yürüdüğünü gördü. "iPhone'umu çıkardım, kayda başladım ve bir saniye yarım saniye sonra yanlarından geçtiler," dedi.

Video, Swift'in Bay Payton'a rahatça "merhaba" demesini gösteriyor ve onu kelimenin tam anlamıyla sözleri kesilmiş bir durumda bırakıyor.

"Ne söyleyeceğimi bilmiyordum! Fanboyluk yapıyordum," dedi.

Bay Payton, özellikle Amerikan futbolundaki şöhret gibi ünlüye yabancı değil.

Babası Walter Payton, genellikle tüm zamanların en büyük oyuncularından biri olarak kabul edilir. Genç Bay Payton, babası 1999'da öldüğünden beri neredeyse her yıl Superbowl'a - futbolun en büyük gecesi - katıldı.

Ancak, dünyanın en büyük pop yıldızı Swift'in katılımıyla bile normal bir sezon oyunu özel bir şey gibi hissettirdi, dedi.

"Orada olması tam bir Superbowl gibiydi. Binada olan enerji buydu," dedi. "Oyunun konusu o oldu."

Bay Payton, sertifikalı bir Swiftie olmadığını söylese de, Swift ve Kelce'nin iyi bir çift olduğunu düşünüyor. "Gerçekten mutlu görünüyorlardı gibi görünüyorlar," dedi. "O bir süperstar, o futbolun bir süperstarı. Bu işi nasıl çalıştırmaları gerektiğinin ne kadar zor olabileceğini biliyorum, ama eğer gerçek aşksa bir yolunu bulacaklardır."

Viral video ayrıca oyunun yeni hayranlarını da getirmiş olabilir. Sportswear şirketi Fanatics, Travis Kelce ürünlerinin satışlarının neredeyse %400 arttığını söyledi ve onu ligin en çok satan beş oyuncusundan biri olarak yerleştirdi.

Ve ateşli Swift hayranları, oyunu anlamak için çevrimiçi olarak tartıştılar.

"Bunu atar mısın yoksa koşar mısın?" diye sordu bir kişi. Bir başkası, özellikle belirsiz bir futbol terimi hakkında sordu: "Down nedir?"

Kelce'nin, 2012'den bu yana Swift'in kamuya açık olarak ilişkilendirilen ilk olmayan Brit olduğuna inanılıyor, daha önce şarkıcı Harry Styles ve aktör Tom Hiddleston ile fotoğraflandı.

Pop yıldızının ayrıca aktör ve şarkı yazma işbirliği yapan Joe Alwyn ile bir ilişkisi oldu - bu, hayatına dair 2020 belgeselinde kısa bir süre gösterildi.

Kendisi de bu düzeni eğlenerek ele almış, 2019 şarkısı "God I love the English"ın sözlerini söyleyerek İngilizlere olan sevgisini dile getirmişti.