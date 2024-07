Leipzig Stadı'nda oynanan karşılaşmanın ardından düzenlenen basın toplantısında açıklamalarda bulunan Vincenzo Montella, "Mert'in harika kurtarışları oldu. Takım için, ülke için, kalecimiz adına mutluyum. Bu oluşturduğum grup adına mutluyum. Mert’i de tebrik ediyorum. İşi o zaten, gol kurtarmak. Son dakikalarda bu kurtarışı yaptı. Takım ruhu inanılmazdı. Bu takım ruhunu sahaya yansıttıkları için takımı tebrik ediyorum. Tüm ülke için çok mutluyum." ifadelerini kullandı.

Montella, Arda'nın performansıyla ilgili gelen bir soruyu, "Arda harika bir performans sergiledi. Farklı bir şey yapmak durumunda kaldı. Takım için çok çalıştı, daha önce hiç görmediğim kadar çok koştu. Bundan da gurur duyması gerekir. Takım için oynadı. Takıma fiziksel olarak da yardımcı oldu. Biraz da fiziksel kapasitesini geliştirmesini düşünüyoruz. Kendisini tebrik ediyorum." şeklinde yanıtladı.

"Bu ruhu sahada görmek istisnai, harika bir şey"

İtalyan teknik adam, Avusturya maçındaki taktiği hakkında gelen sorular üzerine şöyle konuştu:

"Bazen 5’li savunma yapıyoruz, orta sahada iki hat arasında geçişken oyuncularımız oluyor. Avusturya’yı durdurmak adına yapılan bir tercihti, topa hakim olmak için. Pas hatlarını kesmek için ek bir savunma oyuncusu kullandık. Bunu yaparak topa hakim olabildik. Takımımla gurur duyuyorum. Sahada ciddi bir takım ruhu gösterildi. Bundan gurur duyuyorum. Bu ruhu sahada görmek istisnai, harika bir şey. Formasyonun, taktiğin ötesinde bunu görmek çok önemli. Çok erken bir gol bulduk. Avusturya bu turnuvada en fazla gol atan ve en az gol yiyen takımlardan biri ama biz iki gol attık. Bugün Türk yüreğini sahada gördük. Benim de bu ülkeyle ilgili sevdiğim şey zaten bu."

Avusturya'ya hazırlık maçında 6-1 kaybetmelerinin hatırlatılması üzerine Vincenzo Montella, "O hazırlık maçından dolayı çok eleştirildik. EURO 2024’de yer alan takımlarla hazırlık maçları oynadık. Negatif açıdan baktığımızda en dip noktayı Avusturya karşısında gördük, benim kariyerimde önemli bir yer etti. Avusturya gerçekten karşısına çıkmak istediğim bir takımdı. Kaybettiğimiz hazırlık maçı antrenörlük kariyerimde kara leke olarak tarihe geçmişti. Biz de futbolcular gibiyiz. Rekabetçi yanımız var, ben de o rekabetçi iç güdüye sahibim. Tabii bir hazırlık maçıydı ama uluslararası seviyeye çıktığınızda sadece hazırlık maçı deyip geçemiyorsunuz. Galibiyet için çok mutluyum. Taktiğin ötesine oyun planının ötesine geçtik. Kimse pes etmedi herkes ekstra oynadı, takım ruhunu ortaya koydu. Teknik direktör olarak sizin için öyle maçlar vardır, bu tür maçları kazanmak önemli değere sahiptir. Takım bir ruh ortaya koyarsa inanç sergilerse tüm akşam bu devam edebilir, ben de bundan gurur duyuyorum. Başarılı olmaktan dolayı mutluyum." değerlendirmesinde bulundu.

Montella, yabancı bir basın mensubunun, "Türk futbolunda en büyük başarıları yakalayan Fatih Terim ve Şenol Güneş gibi efsaneler arasına adınızı yazdırdınız. Neler hissediyorsunuz?" sorusuna, "Çok düşünmedim bu konuyu. Eğer bu iki efsane isimle kıyaslanıyorsam on yıllarca Türk futbol tarihi yazmış kişiler, ben bundan ancak mutlu olurum. Bu iki isim Türk futbolunun iki temel taşı. Fatih’i yakından tanıyorum, birbirimizi sayar ve severiz. Birkaç ay önce bir araya gelme fırsatımız oldu. Bana büyük ilgisi oldu. Adanalı bu nedenle kendisine daha da yakınım. Fiorentina’da ve Milan’da hocalık yaptım, o da iki takımda çalıştı, Adanalı, Adana’da çalıştım. Türk futbol tarihi adına tarih yazmış biri, bu nedenle gurur duyuyorum." yanıtını verdi.

Türk taraftarların kendilerine büyük destek verdiğinin altını çizen Montella, "Tutkulu ve büyük sevgi gösteriyorlar. Burada Almanya’da bulunan Türk taraftarlarını ve dünyadaki her Türk'ü mutlu ettiysek bundan mutluluk duyuyorum. Bu desteği her zaman hissediyoruz ancak bu hayalleri ilk günden itibaren sıkı çalışırsanız gerçekleştirebilirsiniz. İlk günden itibaren bunu yapıyoruz. Bugün kutlamamızı yapacağız ama yarından itibaren çalışmaya döneceğiz çünkü Hollanda maçı yaklaşıyor. Gruplardan bugüne EURO 2024’teki maçların neredeyse tamamı son saniyeye kaldı, belki birkaç maç haricinde. O yüzden bir sonraki maçın neticesini bilemeyiz, futbolda her şey mümkündür." diye konuştu.

"İlk hedefimiz çeyrek finali kazanmak"

Deneyimli teknik adam, çeyrek finaldeki Hollanda mücadelesi hakkında, "Her maç farklıdır. Bizim bu ruhu, beraberliği, inancımızı sürdürmenin yollarını aramamız lazım ama ayağımız yere sağlam basacak. Bu akşamki duyguları hissetmemize imkan veren nedir? Kimse size bu fırsatları altın tepside sunmaz. Adım adım siz başarırsınız. Bu birlikteliğimizi sürdürmemiz gerekiyor. Bu inancımız, kararlığımı devam ettirerek adım adım ilerlememiz gereken bir turnuva olduğunu hepimiz biliyoruz. Şu an çeyrek final oynayacağız, ilk hedefimiz çeyrek finali kazanmak." değerlendirmesinde bulundu.

"Çekya maçında işimizi biraz zorlaştırdık, çok fazla kazanmak istedik. Ama bu akşam yapmamız gerekeni yaptık." ifadelerine yer veren Montella, şunları kaydetti:

"Formasyonu gerektiği şekilde kurduk. Formasyona çok fazla inanmıyorum ama bir maç planı ve strateji seçmek biraz daha ön plana çıkar. Benim bunu yapmamın tek yolu oyuncuları her gün antrenmanda fiziksel ve mental olarak görmem, bundan hareketle maç planını seçiyorsunuz. Rakip de bir faktör. Taktiğe inanıyorum, maçtan maça rakibe göre taktiği uygulamaya çalışıyoruz. Fiziksel ve mental enerjimizi tekrar toparlamamız gerekebilir. Orta sahada iki cezalımız var, Hakan Çalhanoğlu tekrar takımla olacak. Bizim tekrar çalışmaya başlamamız lazım."