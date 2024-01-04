Haber: Damla Oya Erman

PLOS ONE dergisinde yayımlanan çalışma, İsveç'in Västergötland bölgesindeki Varnhem'deki kalıntılarda yapıldı.

Araştırmacılar, bu bölgede bulunan 3.293 dişi inceledi ve daha önceki kazılarda ortaya çıkan 171'den fazla bireye ait iskelet kalıntılarını değerlendirdi. Yapılan klinik incelemede, Vikinglerin diş bakımında şaşırtıcı düzeyde bilgiye sahip oldukları ortaya çıktı.

Araştırmada, Viking nüfusunun %49'unun bir veya daha fazla çürük lezyonuna sahip olduğu belirlendi. Yetişkinlerin dişlerinin %13'ünün çürük olduğu tespit edilirken, çocuklarda süt dişleriyle birlikte yetişkin dişlerinin tamamen çürüksüz olduğu görüldü.

Ortalama olarak incelenen bireylerin yaşamları boyunca yaklaşık %6 oranında diş kaybına uğradığı saptandı, ancak yaş ilerledikçe diş kaybının arttığı gözlendi.

Araştırma ekibinden Carolina Bertilsson, Vikinglerin diş bakımında çeşitli yöntemler kullandığını belirtti. Bunlar arasında diş ipi kullanımı, ön dişlerin törpülenmesi ve enfekte dişlerin tedavisi bulunuyordu. Özellikle, ön dişlerin kasti olarak törpülenmesinin kimlik belirleme amacı taşıdığı düşünülüyor ve bu uygulamanın yalnızca erkekler arasında gözlendiğine dikkat çekiliyor.

Bertilsson, Vikinglerin dişler konusunda bilgi sahibi olduklarını, ancak tedavileri kendilerinin mi yoksa dış yardım alarak mı gerçekleştirdiklerini net bir şekilde bilemediklerini belirtti.

Bu çalışma, Vikinglerin ağız sağlığına dair yeni perspektifler sunarken, Viking Çağı'ndaki diş hekimliğinin daha önce düşünüldüğünden daha sofistike olduğunu ortaya koyuyor.