Haber: Mert Osman Erman

Ancak genç bir adam olarak, AK-47 silahı her zaman yanından ayrılmayan bir şekilde, savaşın sona ermesinin ardından uzun yıllar boyunca savaşan Vietnam birlikleri ile savaşan silah arkadaşlarına vaaz vererek ormanda neredeyse iki on yıl hayatta kaldı.

Dünyadan uzakta ve dünyadan soyutlanmış bir şekilde, Hin Nie ve isyancı grubu yiyecek arayıp Khmer Kızılını ödemek için kaplan postu avladı. "Unutulmuş ordu" 1992 yılına kadar silahlarını bırakmadı, Hin Nie özgürlüklerini müzakere edene kadar. İlk ölümden dönüşü, Vietnam Savaşı'nın sona erdiği tarihin bir gün önceki gece olan 30 Ocak 1968'de oldu. O gece, Kuzey Vietnam'daki Komünist Kuzey için savaşan Vietcong, Tet (Yeni Yıl) kutlamalarının kapsamı altında Amerika Birleşik Devletleri tarafından işgal edilen bölgelere roket saldırıları başlattı.

Vietnam'da büyüyen Hin Nie, Vietnam'ın Merkez Yüksek Ovaları'ndaki en büyük şehri olan Buon Ma Thuot'ta Amerikalı Hristiyan misyonerlerle yaşıyordu. Kendi annesi ve babası yoksul oldukları için sekiz yaşında onu misyonerlere bırakmıştı, böylece daha iyi bir yaşamı olurdu, diyor.

Onun "dindar annesi" Carolyn Griswold, roketlerin düştüğü gece uyuyordu. Misyonerlerden ayrı raporlar, Komünist askerlerin evin içinde de patlayıcılar patlattığını söylüyor.

Carolyn'un babası Leon hemen öldü. Hin Nie - tesadüfen o gece bir arkadaşının evinde kalmakta olan - eve koştu ve Carolyn'u enkazdan çıkarmaya yardım etti. O da kısa süre sonra öldü.

"Tanrı annemin ölümünden beni kurtardı," diyor. "Tanrı hayatımı kurtardı."

Birçok diğer misyoner öldü veya esir alındı, Hin Nie bir sığınakta saklandı. Kayıplarına rağmen toparlandı ve kendini İncil okulu ve kilisede çalışmaya adadı.

Savaşa katılmadı, ancak 1975 Mart'ındaki kritik bir savaşta, ABD destekli Güney'in askerleri yenildi ve Buon Ma Thuot'tan çekilmek zorunda kaldıktan sonra savaşa katıldı.

Bombalar yağdığında, Hin Nie ve 32 İncil okulu öğrencisi kaçtı, mil yürüdüler.

İşte bu noktada, Montagnard adı verilen etnik azınlıklara özerklik savunan silahlı bir isyancı hareket olan Oppressed Races Liberation United Front (Fulro) savaşçıları Hin Nie'ye yaklaştı. Bu dağlık halk, Hristiyan inançları dahil birçok nedenle Vietnam'da uzun süre zulme uğramıştır.

Onlar, Amerikalı misyonerlerle yakın bağlantıları ve konuştuğu İngilizce ile birleştirerek savaşa geri dönen on binlerce dağlık halkı ön cephede savaşçı olarak eğiten ABD birlikleriyle yeniden bağlantı kurmalarına yardımcı olabileceğini umuyorlardı. Hin Nie, savaşçılara kendi gibi dindar Hristiyanlar olduğu için katılmak istediğini söyledi. "Bir seçeneğim yoktu, kalbime dokundu."

10 Mart 1975'te, onlarla ormana kaçtı.

İlk dört yıl boyunca, sürekli kaçmak zorunda kaldıkları Vietnam'da kaldılar ve ordu tarafından saklandılar.

Hin Nie, "Ateş et ve kaç, ateş et ve kaç. Güçlü silahlarımız yoktu," diyor, kendisinin doğrudan çatışmada yer almadığını, ancak öz savunma ve av için AK-47 taşıdığını ekliyor.

1979'a gelindiğinde, Vietnam birlikleri Fulro'yu arama operasyonlarını genişletti, bu yüzden grup Vietnam'ın batısındaki Kamboçya'ya kaçtı.

"Kalamazdık, bu yüzden sınırı geçtik - çok tehlikeliydi," diyor.

Ancak Vietnam'ı terk etmek yeni tehlikeler getirdi. Pol Pot'un soykırım yapan Khmer Kızılının gerillaları Kamboçya'nın doğu sınırındaki bölgeleri kontrol ediyordu.

4 yıl boyunca Kamboçya'da tahminen 1.7 milyon kişinin ölümünden sorumlu olan rejimin artıkları, Vietnam destekli güçler tarafından devrildikten sonra oraya kaçtılar.

Fulro, Khmer Kızılının yerel komutanları ile Mondulkiri ilinin ormanlarında buluşarak orada kalmalarına izin istedi.

"Ortak bir düşmana sahibiz" dedim - üzerinde anlaştığımız tek şey buydu. Eğer Vietnam'dan buraya komünistler gelirse, onlara haber verebilirdik," diyor.

Khmer Kızılı Hin Nie'ye ve birliğine kalma izni verdi. Ancak kaplan ve piton derisi ile geyik boynuzu şeklinde aylık "vergi" talep ettiler.

Hin Nie birliğinin tuzaklarla kaplan avladığını söylüyor. Kaplanların korkusu gerçekti - kampta üç kişiyi öldürmüşlerdi - ancak Khmer Kızılının korkusu daha da büyüktü.

"Çok öfkeliydiler, her şeyi sayarlardı," diyor. "Birçok kez bize tehditler savurdular: 'Vergiyi ödemezseniz geri gitmek zorunda kalırsınız.'"

Fulro, devriye gezmeye devam etti ve birlik bir orman temizliğinden diğerine geçerken, zaman zaman Vietnamlı güçlerle arasında çatışmalar yaşandı. Hiçbir zaman bir aydan daha uzun süre yerleşmediler.

Hin Nie, "Vahşi bir yaşam"ı hatırlıyor - Fulro savaşçıları ağaçların yapraklarını dahil buldukları her şeyi yiyerek hayvanlar gibi gezinirlerdi, diyor.

"Yürüdük ve yürüdük ve yürüdük... filler, görebildiğimiz her şeyi avladık."

Bu sırada H Biuh adlı eşiyle evlendi, o da bu gruba üyeydi. Ormanda üç çocuğu oldu, ancak biri öldü.

Din kampın bir parçasıydı.

Yeni bir yere vardıklarında, ilk yapacakları şey haç dikmek olurdu. Daha sonra savaşçılar, kadınlar ve çocuklar için vaazlar verirdi.

Noel hiç kaçırılmazdı. Bir kutlama onun için öne çıkıyor.

1982'de, bir gece koro halinde şarkı söylerken, bu sesleri uzaktan duyan bazı yerel Khmer Kızılı'ndan birkaç kişi geldi. Bunlar gelip oturdu.

"Bir general, şarkıların çok güzel olduğunu ve katılabileceğini sordu, ve bizimle kampımızda kaldılar," diyor Hin Nie. "Biz şarkı söyledik ve ben iki dilde vaaz verdim - Khmer ve Bunong."

Vietnamlı komünistler de şarkıları duydu ve yaklaştı, diyor, ancak Fulro ve Khmer Kızılının onları kovaladığını söylüyor.

Fulro papazının yanı sıra Hin Nie aynı zamanda baş bağlantı görevlisiydi. Bu, yerel Khmer Kızılı'na anlaşmak anlamına geliyordu, ancak aynı zamanda her sabah kısa dalga radyoyu, BBC, Voice of America ve Vietnam radyosunu dinleyerek dünyada ne olduğunu takip etmeye çalışmak anlamına geliyordu. Onları unutan bir dünyada oluyordu - ve Soğuk Savaş'ın sona ermesiyle, tanıyamayacak kadar değişmişti.

1991'e gelindiğinde, o dönemde Başbakan olan Hun Sen yönetimindeki Kamboçya güçleri, Hin Nie'nin müzakere etmesi için yeni bir tehdit haline gelmişti. Hin Nie, birkaç yerel Khmer Kızılı ve Kamboçyalı asker dışında, Fulro savaşçılarının hala ormanda olduğu konusunda neredeyse hiç kimse farkında değildi. Eski silah arkadaşları onların hala hayatta olup olmadığını bilmiyorlardı, daha da önemlisi nerede olduklarını bile bilmiyorlardı - uluslararası topluluk da dahil.

Bu nedenle, 1992'de, Hin Nie BM'nin Birleşmiş Milletler yetkilileriyle müzakerelere başladı. Genel olarak BM görevlilerinin, Kamboçya milli seçimini yönetmek ve barışı sağlamak amacıyla Kızıl Kmer sonrası dönemde gelmeleri sonucu ulaşmışlardı.

Hin Nie, yerel bir BM yetkilisi ile tanıştığını ve Fransızca bir kağıda "Fulro'yuz - özgürlük bekliyoruz ve yardımınızı bekliyoruz" yazdığını söylüyor.

İki ay sonra, bir grup BM yetkilisi Hin Nie ile buluşmaya geldi. "Bir hafta boyunca beni sorguladılar, ormanda neden yaşadığımı iyice anlayabilmek için," diyor. Khmer Kızılı olduğunu bilmek istediler. Onlara Khmer Kızılı olmadığını söyledi.

Bir başka BM toplantısı daha oldu, burada Hin Nie "komünistlere karşı savaşmak için" daha fazla silah istedi, ancak bu mümkün değildi dediler.

"Sadece 400 (savaşçı) var - Vietnam'da milyonlarca asker var. Ölmenizi istemiyoruz," dediler, diyor.