Baykar Yönetim Kurulu Başkanı Selçuk Bayraktar, Cumhuriyet'in 100. yılına hazırladıkları en büyük sürprizin 20 yıllık hedefleri olan, havacılıkta geleceğin muharebe dünyasında oyun kurucu olmayı ifade eden Türkiye'nin ilk insansız savaş uçağı Bayraktar KIZILELMA'nın ilk uçuşunu gerçekleştirmesi olduğunu söyledi.

Bayraktar, "Kızılelma yüksek bir hedefe, ideale yürümekse bu ilk günden beri en büyük hedefimizdi. Cumhuriyet'in 100. yılında uçuracağız demiştik. Bir sürpriz yapak 2023'e 1 ay kala ilk uçuşunu gerçekleştirdik. Semalarımda hür ve bağımsız olacağım diyen milletimizin ifadesi olan bu teknolojiler Cumhuriyet'in 100. yılında kutlanmış oldu." diye konuştu.

AA