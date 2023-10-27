"İşgalden Cumhuriyet'e Giden Yol: Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara" projesine de imza atan AA, Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında kullandığı ve tarihi kararların alındığı simge binalar ile bu kararlara ilişkin tutanakları da görüntüledi.
"İşgalden Cumhuriyet'e Giden Yol: Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara" projesine de imza atan AA, Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında kullandığı ve tarihi kararların alındığı simge binalar ile bu kararlara ilişkin tutanakları da görüntüledi.
Milli Mücadele'nin sesini dünyaya duyurmak amacıyla 6 Nisan 1920'de Gazi Mustafa Kemal Atatürk tarafından kurulan Anadolu Ajansı, Cumhuriyet'in bir asrı dolduracağı 29 Ekim 2023 tarihine yönelik özel hazırlık yaptı.