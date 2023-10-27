27.10.2023

İşgalden Cumhuriyet’e giden yol

"İşgalden Cumhuriyet'e Giden Yol: Samsun, Amasya, Erzurum, Sivas ve Ankara" projesine de imza atan AA, Atatürk'ün Milli Mücadele sırasında kullandığı ve tarihi kararların alındığı simge binalar ile bu kararlara ilişkin tutanakları da görüntüledi.