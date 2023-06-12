THY Basın Müşavirliğinden yapılan açıklamaya göre, 1933 yılında 5 uçak ve 30'dan az çalışanla başlayan yolculuğunun 90 yıllık başarısının anlatıldığı filmde, şirketin ilk havalanan uçağı ve pilotunun 2023 yılı İstanbul'una inişi konu ediliyor.

Gazi Mustafa Kemal Atatürk'ün THY'nin kuruluş belgesini imzalaması ile başlayan filmde, 1933 yılında kalkış yapan bir uçak, varması gereken yerden çok uzağa, 2023 yılının İstanbul'una iniş yapıyor. Havacılık sektöründe 90 yılda yakalanan başarı karşısında önce şaşıran sonra gururlanan kaptan, yıllar önce kurdukları hayallerin çok daha ötesine geçildiğini fark ediyor.

AA