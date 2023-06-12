Yörede asırlardır haziran ayının gelişiyle yaylalara göç eden besiciler, bu yıl da göç hazırlıklarını tamamladı.

Coğrafi şartlar nedeniyle bir an olsun hayvanlarının başından ayrılmayan besiciler, yolculuk sırasında hayvanlarını belirli aralıklarla dinlendiriyor.

Besiciler, kilometrelerce patika ve dağlık alandaki yürüyüşünün ardından akşam saatlerinde yaylalara varıyor.

Özellikle hayvanlarını otlatmak amacıyla yaylalara çıkan besiciler, eylül sonuna kadar kalacakları yaylada hem kış aylarında tüketecekleri süt ürünlerini hazırlıyor hem de hayvanları için ot biçiyor. Yaylacılar, meralardan otlanan hayvanlarının sütünden yoğurt, peynir, çökelek ve tereyağı yapıyor.

AA