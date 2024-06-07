İsrail'in abluka altındaki Gazze Şeridi'ne yönelik saldırıları aralıksız devam ederken İsrail güçlerince aylarca alıkoyulan Filistinli adam maruz kaldığı işkenceyi anlattı.

İsrail'in Gazze kentine düzenlediği baskın sırasında tutuklanan bazı Filistinliler Erez Sınır Kapısı üzerinden serbest bırakıldı.

Serbest bırakılan Filistinlilerden Ahmed Zuveyd ise sağlık kontrolü yapılması için geldiği hastanede yaşadıklarını aktardı.

Zuveyd, İsrail askerlerinin çeşitli işkence yöntemleri kullanarak kendisini sorguladıklarını, maruz kaldığı darp ve işkence sonucu bazı dişlerinin kırıldığını söyledi.

Buna ek olarak vücudunda darp izleri bulunan Filistinli adam, hiçbir şey bilmeseler bile kendilerine İsrailli esirler hakkında sorular sorulup üzerlerinde baskı kurulduğunu belirtti.