Gazze'deki hükümetin Medya Ofisinden, İsrail ordusunun UNRWA okuluna düzenlediği saldırıya ilişkin açıklama yapıldı.

Açıklamada, "İşgalci İsrail ordusu, gece Nusayrat kampındaki bir UNRWA okulunun çok sayıda yerinden edilmiş Filistinliyi barındıran bölümlerini bombalamasıyla gerçekleştirdiği korkunç katliamda yerinden edilmiş 40 Filistinliyi öldürdü.

Ölenlerin 14'ü çocuk, 9'u kadındı. Ayrıca, 23'ü çocuk 18'i kadın olmak üzere 74 yerinden edilmiş Filistinli yaralandı." ifadesi kullanıldı. İsrail savaş uçaklarının Filistinlilerin sığındığı BM okuluna 3 roketle saldırı düzenlediği belirtilen açıklamada, okulun, İsrail ordusu tarafından hedef alınan 149'uncu barınma merkezi olduğu aktarıldı.