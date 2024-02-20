ABD’li Müslümanlar’ın FBI’ın ‘İzleme Listesi’ne karşı hukuki mücadelesi sürüyor
ABD'nin en büyük Müslüman sivil özgürlükler örgütü Amerikan-İslam İlişkileri Konseyi (CAIR) Ulusal Direktör Yardımcısı Edward Ahmed Mitchell, "FBI Terör İzleme Listesi"nin ülkedeki Müslümanların yaşamını olumsuz etkilediğini belirterek, "Bir işe başvururken, banka hesabı açmaya çalışırken, uçağa binerken, diğer Amerikalıların uğraşmak zorunda kalmadan yapabilecekleri pek çok şeyi yapabilmek için ekstra çaba sarf etmek zorunda kalıyorlar." dedi.