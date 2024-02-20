Filistin Kızılayı, İsrail'in hedef aldığı aracın içinde akrabalarının cansız bedenleri arasında İsrail güçlerinden saklanan ve kendisini kurtarmaları için ekiplere saatlerce yalvaran kız çocuğunun "yürek burkan" son konuşmalarından bir kesit daha yayınladı.

İsrail tanklarının etrafını sardığı küçük kız, üç saatten fazla süre Kızılay görevlisiyle telefonda konuştu. Hind'in yayımlanan son ses kaydında korku dolu bir ifadeyle, "Onlar (akrabalarım) öldü. Tank yanımda. Hareket ediyor. Arabanın önünden hareket ediyor. Bana çok çok yakın. Lütfen benimle kal. Telefonu kapatma. Birisi yanıma gelip beni aldığında telefonu kapatırsın olur mu?" şeklinde yalvardığı duyuluyor.

Ağlamaklı bir ses tonuyla "Lütfen gel beni al. Telefonu kapatma." diyen Hind'i Kızılay görevlisi, "Ömrüm! Vallahi buradayım. Bir yere gitmeyeceğim, seninle konuşacağım. Telefonu hiç kapatmayacağım. Kızılay ekiplerinden birisi gelip seni aldığından emin olana kadar kapatmayacağım. Hatta Allah korusun bir asker bile gelse kapatmayacağım. Telefon hep açık kalacak." diyerek teselli etmeye çalışıyor.

Ağlayarak "Saat kaç? Neredeyse gece yarısı oldu. Çok korkuyorum. Ne olur gel beni al." diyen Hind'e Kızılay görevlisinin, "Canım benim. Vallahi elimde olsa gelip seni alırdım. Hadi 'Allah' diyelim." dediği duyuluyor.

Filistin Kızılayı, 15 Şubat'ta Kızılay görevlisinin, İsrail'in vurduğu araçta mahsur kalan Hind'in korkusunu dindirmek amacıyla onunla birlikte Kur'an okuduğu ses kaydını yayınlamıştı.

AA