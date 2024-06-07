İstanbul

Terör saldırısının 8. yılında İstanbul Emniyet Müdürlüğünce şehitlikte düzenlenen anma programına, şehit ailelerinin yanı sıra Eyüpsultan Kaymakamı İhsan Kara, Zeytinburnu Kaymakamı Adem Uslu, bazı il emniyet müdür yardımcıları ve ilçe emniyet müdürleri, polisler, sivil toplum kuruluşları ile siyasi parti temsilcileri katıldı.

Saygı duruşunda bulunulması ve İstiklal Marşı'nın okunmasının ardından Kur'an-ı Kerim tilaveti yapıldı ve dua edildi.

Şehit polislerin kabirlerine karanfiller bırakıldıktan sonra lokma ikramı yapıldı.