Haber: Damla Oya Erman

2023 Biennale'de prömiyeri yapacak filmler arasında Bradley Cooper, Sofia Coppola, Yorgos Lanthimos, Michael Mann ve Ava DuVernay'den yeni yapıtlar yer alıyor.

Festival, 30 Ağustos'ta "Comandante" ile açılacak. İtalyan yönetmen Edoardo De Angelis'in yönettiği bu dönem dramasının başrolünde "The Traitor" filmiyle tanınan Pierfrancesco Favino yer alıyor.

J.A. Bayona'nın "Society of the Snow" filmi, festivalin 9 Eylül'deki kapanışını yapacak.

Cooper'ın ikinci yönetmenlik denemesi olan "Maestro" da gösterilecek, ancak Cooper'ın katılıp katılmayacağı belirsiz.

Ava DuVernay, yeni filmi "Origin" ile yarışacak.

Emma Stone'un 19. yüzyıl bilim insanı tarafından yeniden hayata döndürülen bir kadını canlandırdığı "Poor Things" de yarışacak.

"La La Land" yönetmeni Damien Chazelle bu yılki uluslararası jüri başkanlığını yapacak ve yönetmenler Jane Campion, Martin McDonagh ve Laura Poitras da jüride yer alacak.

Film seçkisi ünlü oyuncular ve tanınmış yönetmenlerle dolu olsa da, grev sırasında hangi yeteneklerin gerçekten festivalde bulunmasına izin verileceği henüz belirsiz.

Festival direktörü Alberto Barbera, açılış konuşmasında grev devam ederse filmlerin kadrosu olmadan prömiyerler yapılacağını belirtti.

Bu arada, yapımcılar filmlerinin yıldızlarının festivalde yer almasına ve grev kurallarını ihlal etmemesine izin vermek için SAG-AFTRA muafiyetleri için başvuruda bulunabilirler. Ayrıca, bağımsız ve yabancı filmlerin grevden etkilenmeyeceğini ve yeteneklerinin etkinliklere katılabileceğini ekledi.

Barbera, kırmızı halının genel olarak yeteneklerden "boş olmayacağına" söz verdi.

2023 Venedik Uluslararası Film Festivali'nin tam yarışma seçkisi aşağıdadır

"Comandante," Edoardo de Angelis (açılış filmi)

"Adagio," Stefano Sollima

"La Bête," Bertrand Bonello

"DogMan," Luc Besson

"El Conde," Pablo Larrain

"Enea," Pietro Castellitto

"Evil Does Not Exist," Ryusuke Hamaguchi

"Ferrari," Michael Mann

"Finalmente L'Alba," Saverio Costanzo

"The Green Border," Agnieszka Holland

"Holly," Fien Troch

"Hors-Saison," Stéphane Brizé

"Io Capitano," Matteo Garrone

"The Killer," David Fincher

"Lubo," Giorgio Diritti

"Maestro," Bradley Cooper

"Memory," Michel Franco

"Origin," Ava DuVernay

"Poor Things," Yorgos Lanthimos

"Priscilla," Sofia Coppola

"The Promised Land," Nikolaj Arcel

"Die Theorie Von Allem," Timm Kroger

"Woman Of," Malgorzata Szumowska, Michal Englert