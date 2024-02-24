Sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan'ın uçaktan indiği anın fotoğraflarını paylaşan Gil, "Latin Amerika ve Karayip ülkelerine ilk turunu gerçekleştiren Türkiye Cumhuriyeti Dışişleri Bakanı Hakan Fidan'ı içten bir şekilde karşılıyoruz. Ziyaretiniz, ikili gündemi ve uluslararası mevcut durumun gözden geçirilmesi açısından fevkalade önem taşıyor." ifadelerini kullandı.

Devlet Başkanlığı basın biriminden yapılan açıklamada, iki ülke arasında yıllardır sürdürülen "iyi" ilişkilere işaret edilerek Türkiye Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan ve Devlet Başkanı Nicolas Maduro'nun, Karakas ile Ankara arasındaki dostluğu teyit ettiği bildirildi.

Türkiye ile Venezuela arasında, farklı alanlarda 40'ın üzerinde işbirliği anlaşmasının yapıldığı kaydedilen açıklamada, yakın zamanda Enerji ve Tabii Kaynaklar Bakanı Alparslan Bayraktar'ın da Venezuela'yı ziyaret ettiği hatırlatıldı.

Venezuela Devlet Başkanı Maduro, Bakan Fidan ile görüşmesini "harika" olarak nitelendirdi

Nicolas Maduro, sosyal medya hesabı X'ten Bakan Fidan ile yaptığı görüşmenin fotoğraflarını paylaşarak "Türkiye Dışişleri Bakanı Hakan Fidan ile harika toplantı. Kardeş halk Türkiye ile sıkı bir çalışma gündemi, somut anlaşmalar ve haklarımızın ortak refahı için başarılarla dolu güçlü bir dostluğu pekiştiriyoruz. Bu yola birlikte devam ediyoruz." değerlendirmesinde bulundu.

Başkent Karakas'taki Devlet Başkanlığı Sarayı Miraflores'te yapılan görüşmeye, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ve Türkiye'nin Karakas Büyükelçisi Aydan Karamanoğlu da katıldı.

Fidan, Venezuela'nın Filistin'e verdiği kararlı destek için Cumhurbaşkanı Recep Tayyip Erdoğan'ın teşekkürlerini iletti.

Görüşmede, Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın gelecek dönemde Venezuela'ya yapacağı ziyaret ele alındı.

Venezuela'nın geleceğine yalnızca halkının karar verebileceğine dair ilkesel tutumlarını vurgulayan Fidan, Venezuela'ya yönelik tek taraflı yaptırımları kabul etmediklerini belirtti.

Fidan, Venezuela hükümetinin, uzlaşmazlıkları diyalog ve diplomasi yoluyla çözümleme yönünde attığı adımlardan duyduğu memnuniyeti dile getirdi.

Ekonomik, ticari ve turizm işbirliğinin de ele alındığı görüşmede, stratejik sektörlere yapılacak yatırımlarla, Türkiye-Venezuela ikili ticaret hacmini yükseltme kararlılığı teyit edildi.

Öte yandan, görüşmede, enerji alanındaki ilişkiler de ele alındı.

"Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor"

Venezuela Devlet Başkanı Maduro da iki ülke ilişkilerinin ilerlemeye devam ettiğini belirterek, bu ziyaretin Türkiye-Venezuela arasındaki işbirliğine büyük katkıda bulunacağını söyledi.

Maduro, "Cumhurbaşkanı Erdoğan'ın Filistin meselesi karşısındaki duruşu bütün dünya için örnek teşkil ediyor. Cesareti ve Filistin halkı için doğruluğu savunması hayranlık verici." ifadelerini kullandı.

Filistin halkına karşı işlenen bu cinayetin durdurulması gerektiğini vurgulayan Maduro, Filistin halkını savunmak için tüm Müslüman ülkeler ile Karayip ve Latin Amerika ülkelerinin seslerini birleştirip birlikte yükseltmeleri gerektiğini dile getirdi.

Bakan Fidan'ın, Venezuela Dışişleri Bakanı Yvan Gil ile de görüşmesi ve ardından ortak basın toplantısı düzenlenmesi öngörülüyor.

Fidan'ın daha sonra temaslarda bulunmak üzere buradan Meksika'ya geçmesi bekleniyor.