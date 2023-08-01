Haber: Damla Oya Erman

Birleşmiş Milletler Eğitim, Bilim ve Kültür Örgütü (UNESCO), Venedik'in uzun süredir devam eden sorunlarını ele almak için İtalyan hükümetine "son derece özverili" şekilde çaba gösterme çağrısında bulunuyor. Venedik uzun yıllardır çok sayıda turist ve iklim değişikliğinin etkileri ile mücadele etmektedir.

Venedik, şu anda kültürel veya doğal sunumları nedeniyle "olağanüstü evrensel değeri" olan 1,157 yerden biri olarak Dünya Mirası Alanı olarak kabul edilmektedir.

Venedik'i Tehlike Altındaki Dünya Mirası Listesi'ne eklemek için yapılan öneri, UNESCO ve danışma organı uzmanları tarafından geçici ajandalarında yapıldı. Bu öneri, Eylül ayında Suudi Arabistan'ın Riyad kentinde düzenlenecek olan ajansın Dünya Mirası Komitesi'nin 45. oturumundan önce yapıldı.

Taslak karar, "özellikle kitlesel turizm, gelişme projeleri ve iklim değişikliği ile ilgili süregiden ve karmaşık sorunlara yönelik önemli düzeyde ilerleme sağlanmadığı" belirtilerek yapıldı.

Taslak karar, bu sorunların "bina yapılarına ve kentsel alanlara zarar verdiğini, mülkün kültürel ve sosyal kimliğini bozduğunu ve kültürel, çevresel ve peyzaj özellikleri ve değerleri açısından bütünlüğünü tehdit ettiğini" ifade etti.

Son yıllarda Venedik, değişken hava koşullarına bağlı sorunlarla başa çıkmak zorunda kaldı.

Bu yılın Şubat ayında şehir, bazı kanallardan gondolların, su taksilerinin ve ambulansların geçmesini imkansız kılan bir kuraklıkla mücadele etti. 2019'un Kasım ayında ise sel baskınları tarihi hazineleri ve binaları tehlikeye soktu.

Venedik'te yaşanan fazla turizm, uzun süredir devam eden bir sorundur ve UNESCO, San Marco Havzası - Giudecca Kanalı'na büyük gemilerin girişini yasaklama gibi bu sorunla mücadelede edilen bazı çabalara dikkat çekti. Ancak rapor, Venedik'in "süregelen insan müdahalesinin, sürekli gelişmenin, iklim değişikliğinin etkileri ve kitlesel turizmin neden olduğu sürekli bozulmanın, Venedik'in olağanüstü evrensel değerine geri dönüşü olmayan değişikliklere yol açma tehdidini" taşıdığını belirtti.

Bu popüler İtalyan bölgesi, turistlere yönelik kısıtlamalar getiriyor.

Venedik Belediyesi, "UNESCO Dünya Mirası Komitesi Merkezi tarafından bugün yayınlanan önerilen kararı dikkatlice okuyacak ve UNESCO ile etkileşimde bulunan Devlet Partisi olan hükümetle görüş alışverişinde bulunacaklarını" söyledi.