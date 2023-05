İSTANBUL- Son yıllarda artan süt ve yumurta alerjileri dolayısıyla veya yaşama olan saygı doğrultusunda tüketim alışkanlıklarını değiştiren insanlar Vegan ürünlere yönelmişlerdir. Yeni doğum yapan annelerin alerji problemleri yüzünden yiyebilecekleri ürün sayısı sınırlanmış ve insanlarımızın bir kısmı oruç dönemlerinde hayvansal gıda tüketmediğinden dolayı Babazade günümüz tüketim alışkanlıklarını takip edip, insanların ihtiyaçları ve isteklerine yönelik inovasyonlar yaparak talebe yönelik Vegan ürünler üretmeye başladılar.



Vegan Baklavanin fikir babasi olmanın verdiği sorumluluk ile vegan baklava dışında, dünyaya bir ilki daha yaşatarak vegan su boregini de Babazade Magazalarında tüketicisinin beğenisine sunuyor.



Vegan baklavanın geleneksel baklavadan farkı` ana hammadde olan baklavalik hamurunda ve içeriğinde hiç bir hayvansal gıdanın yer almamasıdır.



Katki maddesi içermeyen bitkisel hammaddeler ve kendine has bitkisel yağ karışımı ile hamurun kabarmasi ve renk almasi gerceklestirilerek baklavanın eşsiz lezzetinin yakalanması sağlanmıştır.



Babazade Markası, her şeyden önce insanı, doğayı ve sagliklı yaşamı düşünerek kişiye ozel üretim yapan marka olarak sektörde yer almıştır.



Vegan Baklavanın üretiminde emeği geçen ve bu ilki başaran, düşüncesel ve girişimsel kişiler Babazade Markamıza isimsel ve fikirsel anlamini veren (baba, oğul) Baba, Bülent Özsaygılı Zade (Eren Can - Hilmi Ozsaygılı lezzetsel, ustalık yönünde anlamını katan Sefer Göker’dir .

HABER: DİNÇER KARACALAR